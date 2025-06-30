ABD'li kâr amacı gütmeyen kuruluş IIHS, 2025'in en güvenli otomobillerini araştırdı. Yapılan araştırma, alışılmışın dışında bir markanın diğerlerinden daha güvenli olduğunu gözler önüne serdi.

Bir otomobil satın alacağımız zaman öncelikli olarak düşündüğümüz şeylerden biri de güvenliktir. Sonuçta trafiğe çıktığımız her an bir kaza riskiyle karşı karşıyayız ve bindiğimiz otomobilin bizi korumasını istemek, en temel haklarımızdan bir tanesi.

Güvenlik denildiği zaman ise aklımıza ilk başta Volvo gelir. Bu otomobiller, sağlamlığı ile dikkat çekerler. Tabii Mercedes-Benz veya Honda gibi otomobil devleri de öne çıkan isimler arasında yer alırlar. ABD'de hizmet veren, doğrudan sigorta şirketlerinin fonladığı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan IIHS tarafından yapılan bir araştırma ise tüm bu saydığımız markalardan daha güvenli bir otomobil markası olduğunu gözler önüne serdi.

Hyundai, diğer markalardan daha güvenli çıktı

IIHS'nin yaptığı güncel güvenlik testlerine göre Hyundai, diğer tüm markalara kıyasla daha güvenli. Zira IIHS, Hyundai'a tam 15 ölçüm kategorisinde ödül verdi. Tabii Hyundai'ın premium markası Genesis de Hyundai ile zirveye yerleşti. Hyundai'ın elektrikli otomobilleri IONIQ 5 ve IONIQ 6'ya ek olarak Tucson, Santa Fe, Elantra ve Sonata gibi modeller de en güvenliler arasında yer aldı.

IIHS testlerine göre 2025'in en güvenli otomobilleri:

Küçük otomobiller:

2025 Honda Civic (hatchback)

2025 Hyundai Elantra

2025 Kia K4

2025 Mazda 3 (hatchback, sedan)

2025 Toyota Prius

Orta boyutlu otomobiller:

2025 Honda Accord

2025 Hyundai IONIQ 6

2025 Hyundai Sonata

2025 Toyota Camry

2025 Mercedes-Benz C Serisi

Küçük SUV'lar:

2025 Genesis GV60

2025 Honda HR-V

2025 Hyundai IONIQ 5

2025 Hyundai KONA

2025 Hyundai Tucson

2025 Mazda CX-30

2025 Mazda CX-50

2025 Subaru Solterra

2025 Toyota bZ4X

Orta boy SUV'lar:

2025 Buick Enclave

2025 Ford Mustang Mach-E

2025 Hyundai Santa FE

2025 Kia EV9

2025 Kia Telluride

2025 Mazda CX-70

2025 Mazda CX-90

2025 Nissan Murano

2025 Nissan Pathfinder

2025 Audi Q6 e-tron

2025 BMW X5

2025 Genesis GV70

2025 Genesis GV80

2025 Lincoln Nautilus

2025 Mercedes-Benz GLC

2025 Mercedes-Benz GLE

2025 Volvo XC90

Büyük boy SUV'lar:

2025 Audi Q7

2025 Infiniti QX80

2025 Nissan Armada

2025 Rivian R1S

Sizin bu otomobiller arasındaki tercihiniz hangisi olurdu?