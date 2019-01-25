Thanos, Asgardlıların Büyük Çoğunluğunu Neden Öldürdü?

Reddit'te ortaya çıkan yeni bir hayran teorisi, Thanos'un Asgardlıların çoğunluğunu neden katlettiği sorusuna mantıklı bir açıklama getiriyor.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren ve sinema salonlarını yıkıp geçen Avengers: Infinity War, Thanos’un tüm sonsuzluk taşlarını ele geçirerek evrendeki canlıların yarısını yok etmek istemesini konu alıyordu. Thanos’un bu korkunç fikrine gerekçe ise evrendeki kaynakların sınırlı olması, canlıların ise sürekli olarak çoğalarak kaynakları yetersiz hale getirmesiydi.

Thanos, film boyunca savaştığı hiçbir karakteri öldürmeyi tercih etmedi. Çünkü o, canlıların zengin ya da fakir, güçlü ya da güçsüz ayırt etmeden rastgele bir şekilde yok edilmesi gerektiğini, adaletin ancak bu şekilde sağlanabileceğini düşünüyordu. Yani keyfi olarak kimseyi öldürmek istemiyordu.

Bununla birlikte film, son derece dramatik bir sahne ile başladı. Önce Loki’nin Thanos’u öldürmeye çalışırken öldüğünü gördük. Daha sonra ise Asgardlıları taşıyan gemi, güç taşı ile imha edildi ve yönetmenlerin söylediğine göre Asgard halkının büyük bir çoğunluğu gemi ile birlikte hayatını kaybetti.

Thanos, canlıların yarısını yok etmeyi amaçlıyorsa Asgardlılar’ın neden çoğunu katletti?

Reddit’te ortaya çıkan yeni bir hayran teorisi, Thanos’un neden Asgardlıların yarısı yerine çoğunluğunu katlettiğini açıklıyor. Thor: Dark World filminde Loki, Odin ile geçen bir diyalogunda yaklaşık 5 bin yıl yaşadıklarını dile getiriyordu. EosMan adlı Reddit kullanıcısının teorisi de bu bilgiye dayanıyor.

Thanos, evrende mutlak dengeyi sağlamak için uygarlıkları takip ediyordu. Asgardlılar, yaklaşık 5000 yıllık ömürleri ile nadiren 100 yıl yaşayan insanlardan 50 kattan fazla ömre sahipler. Bu da her Asgardlının bir Dünyalıya göre 50 kattan fazla kaynak tüketmesi anlamına geliyor. Thanos, kaynak dengesini sağlamak için daha fazla insan, daha az Asgardlı olması gerektiğine kanaat getirdi ve Asgard gemisini yok etti.

Elbette ki bu yalnızca bir teori. Kaç Asgardlının hayatta kaldığını ve kaderlerinin ne olacağını Avengers: End Game’de öğreneceğiz. Muhtemelen o zamana kadar geçmiş filmler ve gelecek filmler ile ilgili pek çok hayran teorisi daha ortaya çıkacaktır.