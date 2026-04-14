Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Bu sene çıkacak Avatar Aang filminin tamamının X üzerinde sızdırıldığı iddia ediliyor.

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2005 yılında çıkan ve milyonların gönlünde taht kurmayı başaran Avatar: Son Havabükücü, şüphesiz yapılmış en iyi animasyonlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Yakın zamanda da Paramount bünyesinde yine aynı karakterleri içerecek Avatar Aang filminin geleceği açıklanmıştı.

Heyecanlı bekleyiş sürerken dün akşam saatlerinde hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir X kullanıcısı, Avatar Aang filminin tamamının kendisine “yanlışlıkla” mail olarak gönderildiğini belirterek videolar paylaştı.

İçerikten Görseller

Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!
Filmin tamamının sızdığı iddia ediliyor

Bu paylaşımlar kısa sürede tüm X’e yayıldı. Videoların Avatar Aang filminin tamamını içerdiği iddia ediliyor. Tabii ki yasal nedenler nedeniyle biz bu videoları burada paylaşmıyoruz ancak X üzerinde hâlâ erişmek mümkün.

Sızan videonun gerçek olup olmadığının belirsiz olduğunun altını çizelim. Filmden şu ana kadar hiç resmî görüntü görmemiştik. Bu yüzden gerçek olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak paylaşımı yapan ve yorumlardaki birçok kişi sızıntının gerçek olduğunu belirtmiş.

Avatar: Aang, The Last Airbender ismini alacak filmin ekim ayında sinemalarda değil, direkt Paramount+ üzerinden yayımlanması planlanıyordu. Film; bizi Aang, Katara Toph, Sokka gibi ikonik karakterlerin yetişkinlik yıllarına götürecek ve yaşadıklarını konu edinecek. Eğer gerçekten sızdıysa hayranların tüm heyecanı kaçtı diyebiliriz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

Netflix Yeni Dizisi İçin Türkiye Genelinde Oyuncu Arayışına Başladı (Siz de Başvurabilirsiniz)

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network'te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Ücretsiz Maç İzleyebileceğiniz Siteler (Yasal)

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

The Punisher Geri Dönüyor! Disney+'ta Yayımlanacak "The Punisher: One Last Kill" Duyuruldu

The Punisher Geri Dönüyor! Disney+'ta Yayımlanacak "The Punisher: One Last Kill" Duyuruldu

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com