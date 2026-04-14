Yeni Avatar: Son Hava Bükücü Filminin Tamamının X'te Sızdırıldığı İddia Ediliyor!

Bu sene çıkacak Avatar Aang filminin tamamının X üzerinde sızdırıldığı iddia ediliyor.

2005 yılında çıkan ve milyonların gönlünde taht kurmayı başaran Avatar: Son Havabükücü, şüphesiz yapılmış en iyi animasyonlardan biri olarak nitelendiriliyordu. Yakın zamanda da Paramount bünyesinde yine aynı karakterleri içerecek Avatar Aang filminin geleceği açıklanmıştı.

Heyecanlı bekleyiş sürerken dün akşam saatlerinde hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bir X kullanıcısı, Avatar Aang filminin tamamının kendisine “yanlışlıkla” mail olarak gönderildiğini belirterek videolar paylaştı.

Filmin tamamının sızdığı iddia ediliyor

Bu paylaşımlar kısa sürede tüm X’e yayıldı. Videoların Avatar Aang filminin tamamını içerdiği iddia ediliyor. Tabii ki yasal nedenler nedeniyle biz bu videoları burada paylaşmıyoruz ancak X üzerinde hâlâ erişmek mümkün.

Sızan videonun gerçek olup olmadığının belirsiz olduğunun altını çizelim. Filmden şu ana kadar hiç resmî görüntü görmemiştik. Bu yüzden gerçek olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak paylaşımı yapan ve yorumlardaki birçok kişi sızıntının gerçek olduğunu belirtmiş.

Avatar: Aang, The Last Airbender ismini alacak filmin ekim ayında sinemalarda değil, direkt Paramount+ üzerinden yayımlanması planlanıyordu. Film; bizi Aang, Katara Toph, Sokka gibi ikonik karakterlerin yetişkinlik yıllarına götürecek ve yaşadıklarını konu edinecek. Eğer gerçekten sızdıysa hayranların tüm heyecanı kaçtı diyebiliriz.