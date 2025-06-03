CD Projekt Red, The Witcher 4’ün ilk oynanış görüntülerini State of Unreal 2025 etkinliğinde resmi olarak oyuncularla paylaştı. Demoda, PS5 üzerinde ışın izleme açıkken sabit 4K çözünürlükte 60 FPS değerine ulaşılması büyük yankı uyandırdı.

Unreal Fest 2025 kapsamında gerçekleşen sunumda, The Witcher 4'ün gerçek zamanlı çalıştığı teknoloji demosu dikkat çekti. Gösterilen sahnede, yetişkin Ciri'nin bir canavarın saldırısına uğramış bir vagona rastlamasıyla başlayan sinematik sekanslar, anında oynanışa geçişle devam etti. Epic Games'ten Wyeth Johnson ve CD Projekt Red'in oyun yönetmeni Sebastian Kalemba da sahnede yer alarak sunumu detaylandırdı.

Gösterilen teknik demoda ilk olarak Ciri’nin atı Kelpie de sahneye çıktı. Unreal Engine 5’in Chaos Flesh Solver teknolojisi ve makine öğrenimi destekli deformasyon sistemi sayesinde Kelpie’nin kas hareketleri ve deri animasyonları olağanüstü derecede gerçekçi görünüyor. Üstelik bu detaylı animasyonlar donma ya da performans kaybı yaşanmadan sunuluyor. Ayrıca Nanite Foliage teknolojisiyle desteklenen çevre detayları, oyunculara yüksek kaliteli bitki örtüsü ve doğal ortam sunmayı başarıyor.

the Witcher 4'ün ilk oynanış videosu:

Demonun ilerleyen bölümlerinde Ciri, Vargrest adlı kalabalık bir şehre giriş yapıyor. Şehirdeki yüzlerce NPC, alışverişten sokak sohbetlerine çeşitli günlük aktivitelerle meşgul. Bu sahnelerdeki teknik başarı, hiçbir takılma veya kare düşüşü olmadan yoğun NPC kalabalıklarının doğal şekilde animasyonlara tepki vermesiyle gözler önüne serildi. Görev veren bir karakterle diyaloğa giren Ciri'nin oynanıştan sinematiğe geçişi de oldukça akıcıydı.

Sunumun son bölümünde sahneye bir sirk ekleniyor ve şehirdeki kalabalık daha da artırılıyor. Artan NPC sayısına rağmen sahnede hiçbir performans sorunu yaşanmadan tüm karakterlerin gösteriye farklı tepkiler vermesi dikkat çekiyor. Kalemba, bu etkileyici gösterimin ardından The Witcher 4’ün bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en sürükleyici açık dünya Witcher oyunu olacağını vurguluyor. Oyunun 2026’da çıkması bekleniyor ancak bu erken teknik gösterim, hem grafiksel hem de yapay zekâ anlamında nelerle karşılaşacağımıza dair güçlü ipuçları veriyor.