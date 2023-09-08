THODEX davasında nihayet karar çıktı. Batık kripto para borsasının CEO'su Faruk Fatih Özer'e 11 bin yılı aşkın hapis cezası verildi. Özer, 40 bin yılla yargılanıyordu.

Dün öğle saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, batık kripto para borsası THODEX ile ilgili davada bir duruşma görüldüğünü hatta CEO Faruk Fatih Özer'in bu duruşmada türkülü savunma yaptığından bahsettik. 11 saat süren duruşma sonunda Özer'e verilen hapis cezası belli oldu.

40 bin 462 yıl hapis cezası istemi olan davadan çıkan ceza 11 bin 190 yıl 6 ay olarak kayıtlara geçti. Ayrıca sanıklara para cezası verildi. "Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan verilen para cezası 135 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Hangi suçlardan ceza aldı?

Mahkeme heyeti, Faruk Fatih Özer ile Güven Özer ve Serap Özer'in "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işlediklerine kanaat getirdi. CEO Özer, dün yaptığı savunmada en çok da örgüt kurma suçlamasına karşı çıkmıştı. Özer'in kurtulabildiği tek suçlama "nitelikli dolandırıcılık" oldu. Mahkeme, sanıkları bu suç için delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Bu arada; toplamda 21 sanığın yargılandığı davada 4 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. Diğer sanıklar ise değişken sürelerde hapis cezasına çarptırıldılar... Böylelikle birkaç yıldır Türkiye'nin gündeminde olan THODEX davasında sona gelinmiş oldu.