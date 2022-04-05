Thodex Vurgununun Nasıl Gerçekleştiği Açıklandı

Geçtiğimiz hafta sunulan Thodex iddianamesi bugün kabul edildi. İddianamede MASAK'ın vurgunu nasıl gerçekleştiğini anlattığı rapora da yer verildi. İddianameyle birlikte firari CEO dahil tüm şüpheliler için istenen hapis cezası da onaylandı.

Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olarak tarihe geçen Thodex için geçtiğimiz günlerde yeni bir iddianame sunulmuştu. Firari CEO Mehmet Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişinin 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame bugün kabul edildi.

Şu ana kadar soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığının belirtildiği iddianamede Özer hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı da belirtildi. Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de aralarında olduğu 16 kişinin mal varlıklarına el konulduğu da hatırlatıldı. Bazı şüphelilerin başka kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlendiği, mahkeme kararıyla söz konusu borsaların da şüphelilere ait hesapları dondurduğu paylaşıldı.

Vurgun nasıl gerçekleşti?

İddianame, aynı zamanda Thodex’in vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini de anlattı. İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre Thodex, müştekileri iş ve işlemler nedeniyle hileli davranışlarla aldattı. Thodex’in müşterilerine ‘gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıklar’ sattığı vurgulandı. Platformun, müşteriler arasında arz ve talep ilişkisine dayalı olarak fiyat belirlediği de eklendi. MASAK, vurgunu şu şekilde anlattı:

“Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım işlemleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım işlemlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır.”

Zanlıların, Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları ve paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği vurgulandı.

Müşterilerin bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda yapılan şüpheliler lehine çekilen tutarlar da paylaşıldı:

“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ait toplam varlık değerinin TL cinsinden değerinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıca müşteki sıfatı bulunmayan ancak bakiye değeri bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık değerinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira tutarının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL tutarındaki kripto varlık değerinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”

Raporda şüphelilerden alınan ifadelerin neredeyse tamamında yaptıkları işlemleri firari şüpheli Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıkları ifade edildi. Bununla birlikte Özer’in hakimiyeti altındaki 3hesaptan 253 milyon 714 bin 909 TL karşılığında kripto varlık transfer edildiği, bu transferlerin önemli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da olan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı.

İddianameye göre 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu suçlar nedeniyle toplam 356 milyon TL’lik zarar oluştuğu açıklanırken, 61 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.