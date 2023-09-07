Batık kripto para borsası THODEX'in CEO'su, 40 bin yılla yargılandığı davada türküyle savunma yaptı. Faruk Fatih Özer, savunmasını Musa Eroğlu'nun "Yolun Sonu Görünüyor" türküsüyle yaptı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ana gündem maddelerinden bir tanesi olan batık kripto para borsası THODEX'in davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Olaylar patlak verince kaçan ve bir süre önce de Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer, bugün gerçekleştirilen duruşmada dikkat çekici bir çıkış yaptı. Hakkında 40 bin 462 yıl hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer, kendi savunmasını yaparken "Yolun Sonu Görünüyor" türküsünden alıntı yaptı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Faruk Fatih Özer, duruşmada özellikle de "örgüt kurma ve yönetme" suçuna karşı çıktı. Dünya üzerindeki herhangi bir şirketi yönetebilecek kadar zeki olduğunu söyleyen Özer, bazı kesimlerin THODEX'in iflasından faydalandıklarını da ileri sürdü. Ancak THODEX CEO'sunun yaptığı savunmada en çok gündem olan mesele, savunmayı türküyle sonlandırmasıydı.

"Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor"

Faruk Fatih Özer, savunmasını şu sözlerle noktaladı:

Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.

Faruk Fatih Özer'in tam savunmasını aşağıdan okuyabilirsiniz:

Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor.



THODEX, yalnızca bir şirketti ve iflas ettti. THODEX de suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli. Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada.



İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim. Ben Arnavutluk'ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın.



Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım. Benim medyada ismi geçen hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar. Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim.



Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Ezrailin gelir kendi ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.

Musa Eroğlu'nun Yolun Sonu Görünüyor türküsünü aşağıdan dinleyebilirsiniz: