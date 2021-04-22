Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex, Çiftlik Bank’tan daha büyük bir vurgunla gündemde. Kurucu ve CEO Faruk Fatih Özer’in minimum 2, maksimum 10 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Konu ile ilgili sosyal medya gündeminde yer alan paylaşımları derledik.

Dolandırıcılığın fiat ya da kripto fark etmeksizin tüm para birimleri ile yapıldığı bir dünyadayız ve Türkiye, bu konuda üzerine filmler çekilebilecek olaylar yaşadı. 2018’de patlak veren Çiftlik Bank Vurgu'nun 1 milyar TL ile yurt dışına kaçan, Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Tosuncuk’u Mehmet Aydın hâlâ bulunamadı. Şimdi benzer bir süreç Türkiye’nin en büyük kripto para borsası Thodex için de yaşanıyor.

Üstelik bu kez yaşananlar fason bir şirkete ve ponzi yapılanmasına da bağlı değil. SPK’dan lisansları olan, reklamlarında sayısız ünlü ismin oynadığı, kurucularının bakanlarla fotoğraflar çekildiği her aşaması ile resmi bir şirket söz konusu. Aylık 8-13 milyon dolar arasında işlem hacmine sahip olan eski Koineks, şimdi de Thodex’in kurucuları, şirketin tam anlamı ile içini boşaltıp 21 Nisan 2021’de yurt dışına kaçtı. Türkiye’nin her kentinden toplam 391 bin aktif kullancısı olan Thodex'in vurgun yapması, doğal olarak sosyal medyada da ses getirdi.

Thodex, 21 Nisan'da "Yatırım aldık, şirketin devir teslimi yapılacak, 4-5 güne geri dönüyoruz" mesajı verdiği bir açıklama yapmıştı:

Bu açıklamanın akabinde alım satımların yapılabildiği Thodex.com'daki tüm işlemler saf dışı kaldı. Ardından Thodex kurucularının 2 ila 10 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı haberini aldık.

Thodex kullanıcıları haklı tepkilerini bu açıklamanın altına sıralamaya başladılar:

Şirketin resmi adresine gidenler oldu:

Aşağıdaki paylaşım yapıldıktan bir kaç saat sonra yurt dışına kaçış haberleri geldi:

Mağdurlar adına konuşan bir avukat, suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı:

Gazeteci Murat Muratoğlu, aldığı sorulara şu şekilde yanıt verdi:

BONUS: Aralık ayında ünlülerin yer aldığı bir dizi reklamın altına gelen bu yorum da yaşananlar ardından viral oldu:

Thodex, Çiftlik Bank'ı en az 16'ya katlayan dev bir vurgun ile Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalmaya devam edecek.