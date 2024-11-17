Threads, kullanıcıların kendi ilgi alanlarına göre özelleştirebilecekleri bir akış test ediyor.

Son dönemde mikroblog siteleri arasında çok ciddi bir rekabet söz konusu. Yakın zamanda gerçekleşen ABD seçimlerinden sonra X'ten ciddi sayıda kullanıcı BlueSky'a geçiş yapmıştı. X'te de Listeler özelliği yer alırken Bluesky'da da kişiselleştirilmiş akış özelliği bulunuyordu. Threads de bu alanda geride kalmamak için Özelleştirilmiş Akış özelliğini test etmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yer alan gif, özelliğin nasıl kullanılabileceği konusunda da kullanıcıları aydınlatıyor. Görünüşe göre yeni akışı kullanmak çok daha kolay.

Mosseri duyurdu

"Threads güncellemesi

Gelen geri bildirimleri duyduk - insanların belirli bir konuyla ilgili takip etmek istedikleri kişilere ve konulara özel akışlar oluşturmalarını sağlayacak yeni özellikler test ediyoruz. Ana ekranda aşağıya kaydırarak "Sizin için", "Takip Edilenler" ve özel akış arasında geçiş yapabilirsiniz. Testteyseniz lütfen geri bildirimlerinizi aşağıda paylaşın"

Threads, ilk yayına girdiği dönemde pek çok özellikten mahrum olmasıyla büyük eleştiri çekmişti. Sonrasında platforma gelen yeni özellikler ile birlikte platformun kullanıcı sayısı ve platformdaki aktiflik artmıştı. Yine de genel olarak Threads, ne Meta'nın ne de Instagram'ın beklediği noktaya ulaşmakta zorlanıyor gibi görünüyor.

Threads'in yeni özelliği ne zaman tüm kullanıcılara açacağı bilinmiyor ancak test için kullanıma sunmuş olması, yeni güncellemenin yayımlanması için çok da beklemeyeceğimize işaret ediyor.