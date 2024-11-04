Threads, aylık aktif kullanıcı sayısında X'in tarihindeki en yüksek sayıya ulaştı.

X'in Twitter olduğu zamanlarda, 2019 yılında platformun aylık aktif kullanıcı sayısı 330 milyon bandında ulaşmış ve platform için tüm zamanların en yüksek aylık kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Meta'nın patronu Mark Zuckerberg, Threads'in 275 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Yine de Threads, X'e ya da diğer platformlara göre o kadar da kalabalıkmış gibi hissettirmiyor.

Bu durumun nedenlerinin başında ise elbette diğer platformların aylık aktif kullanıcı sayısı yer alıyor. Örneğin yine Meta'ya ait olan Facebook için bu sayı, 2023 yılının sonlarında 3,09 milyar idi. Snapchat ise aylık aktif kullanıcı sayısının 850 milyon olduğunu belirtiyor. X'ten gelen en son rakam ise 330 milyon idi. X'in sahibi Elon Musk bu sayının 600 milyon civarında olduğunu iddia ediyor.

Threads hızla büyümeye devam ediyor

Her ne kadar sosyal medya denildiğinde akla ilk gelen platform olmasa da Threads'in büyümesi devam ediyor. Platform günde 1 milyon yeni kullanıcı kazanıyor. Nisan ayında açıklanan aylık aktif kullanıcı sayısı 150 milyon idi. O zamandan bu yana platformun kullanıcı sayısı da yüzde 83 arttı.

Öte yandan Threads uygulamasını aktif olarak kullanıyorsanız, "Madem kullanıcı sayısı bu kadar arttı peki nerede bu insanlar?" diyebilirsiniz. Yeni üyelerin gönderileri pek karşımıza çıkmamış olabilir zira yeni üyeler genellikle Tayvan ve Japonya'dan kayıt olan üyeler. Ayrıca Threads'e gelen ancak bir şey paylaşmayan ya da çok az paylaşım yapan Instagram kullanıcıları da bulunuyor.