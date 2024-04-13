Threads'e gelmesini uzun zamandır beklediğimiz mesajlaşma özelliği, pek de beklenen şekilde olmadı.

Twitter’da köklü kararların en sık alındığı dönemde Meta, Threads’i ortaya koyarak X’i en kötü gününde yakalamıştı. Bu sayede çok sayıda kullanıcı, ilk etapta Threads’e geçmişti. Fakat çok geçmeden bu kullanıcıların çok büyük kısmının X’e geri döndüğüne şahit olduk. Fakat çıkışından bu yana Threads, farklı özellikleri bünyesine eklemeye devam ediyor.

Bu da platformun her güncellemede daha da çok kullanıcıya hitap etmesini mümkün kılıyor. Uygulama ilk çıktığından beri kullanıcılar, mesajlaşma özelliğini bekliyordu. Son gelen haberler, pek beklendiği gibi olmasa da özelliğin platforma eklendiğini gösterdi.

Mesaj atabiliyorsunuz, ama Instagram’dan.

Instagram’daki mesaj kutusu üzerinden çalışan sistem, eskiden etiketleme butonunun olduğu yere konumlanan mesaj butonuyla çalışıyor. Buna dokunduğunuzda alttan ufak bir pencere çıkıyor ve mesaj çubuğunu görüyoruz. Sol üstte “Instagram’da Gönder” ifadesi yer alırken sağ üstte, muhtemelen o kişiyle olan DM kutunuza yönlendiren “Sohbeti aç” butonu yer alıyor.

Yani Threads üzerinden gönderdiğiniz mesaj, Instagram DM kutunuza yönlendiriyor sizi. Meta’nın da onayladığı bu değişiklikle Threads üzerinden mesaj gönderebileceksiniz fakat size gelen mesajları görüntülemek için Instagram’ı açmanız gerekiyor. Zira Threads’in keni mesaj kutusu bulunmuyor.

Adam Mosseri, bunun bir DM testi olmadığını söyledi. CEO’nun söylediğine göre Threads ve Instagram için ayrı ayrı mesaj sistemleri geliştirmek, oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Threads’in kendine has bir gelen kutusuna sahip olup olmayacağı bilinmiyor.