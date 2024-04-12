WhatsApp testlerinin ardından Instagram'a da gelecek olan Meta AI, içerik keşfinde de büyük rol oynayacak.

Yapay zekâ üzerine son dönemde fazlaca düşen Meta, kullandığımız akıllı aksesuarlara ve ev robotlarına, çevre algılama yetenekleri kazandıracak sistemini duyurmuştu. Oldukça devrimsel olan bu teknoloji sayesinde şirket, akıllı gözlüklerin bile görsel hafızaya sahip olabileceğini ve bunun gündelik hayatta nasıl fayda sağlayacağını göstermişti.

Fakat şirket böylesine uzun vadeli planlarını anlatırken kısa vade yapay zekâ planlarını da ihmal etmiyor. Zira şirket, güncel olarak Meta AI WhatsApp sohbet botunu Hindistan’da test ediyor. Yeni çıkan gelişmeye göre de Meta, kendi yapay zekâ botu Meta AI’ı Instagram’da da test ediyor.

Arama kısmında yer alacak.

Bu sistemde arama kısmına gelen kullanıcılar, buradan Meta AI ile bir DM penceresine geçecek. Bunun ardından da yapay zekâ ile sohbet etme veya önceden hazırlanmış prompt’ları kullanma imkânları olacak. Ek olarak kullanıcılar, Instagram’da kendi isteklerine göre içerikler bulabilecek. Örneğin üstteki ekran görüntüsünde “en iyi gün batımı paylaşımları” istenmiş. Meta AI da farklı kullanıcıların en iyi gün batımı paylaşımlarını hemen dizmiş.

Bu da şirketin, Meta AI’ı bir sohbet botu olmanın ötesine geçirip içerik keşfinde de yardımcı rol oynamasını istediği anlamına geliyor. Yakın zamanda Instagram paylaşımlarınızı Google gibi arama motorlarından saklamanızı mümkün kılacak bir seçenekten bahsetmiştik. Bu yeni gelişmiş arama yolu, bu konuda aradığınız paylaşımları kolayca bulmanızı sağlayabilir. Tabii Meta AI’ın tam potansiyeliyle nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Bunu da çıktığı zaman öğreneceğiz.