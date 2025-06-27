Threads, kullanıcıların kelime, emoji ve ifadeleri geçici veya kalıcı olarak engelleyebileceği yeni filtre sistemini duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte Threads, Instagram’dan bağımsız kelime engelleme ve süreli filtreleme desteği sunmaya başladı. Özellik, sosyal medyada kişisel deneyimi daha kontrollü hale getirmeyi hedefliyor. Kullanıcılar artık yalnızca görmek istediklerine odaklanabilecek bir akış oluşturabilecek.

Threads, artık kullanıcıların görmek istemediği kelime ve ifadeleri filtrelemesini çok daha esnek hale getiriyor. Yeni gelen özellikle birlikte, canınızı sıkan ya da görmek istemediğiniz içerikleri ister geçici ister kalıcı olarak engellemeniz mümkün.

Threads’e gelen bu yenilik sayesinde artık kelimeleri, emojileri ya da belirli ifadeleri topluca engellemek mümkün. Üstelik sadece kalıcı olarak değil, geçici olarak da engellenebiliyor. Mesela bir kelimeyi 30 günlüğüne gizleyebiliyor, süresi dolunca tekrar görmeye başlayabiliyorsunuz. Spoilerlardan kaçmak ya da gündemden biraz uzaklaşmak isteyenler için oldukça kullanışlı.

Toplu engelleme yapılabilecek

Yeni filtre sistemi, ana akıştan arama sonuçlarına, profillerden yorumlara kadar pek çok yerde devreye giriyor. Eskiden Threads’te engellediğin kelimeler Instagram’la ortak çalışıyordu, yani ikisinde de aynı şeyleri gizlemek zorundaydın. Artık bu zorunluluk yok; her iki platformda da farklı filtreler oluşturabiliyorsun. Bu da özellikle spoiler görmek istemeyenler için büyük rahatlık sağlıyor.

Bu arada belirtmekte fayda var: Bu özellik şu an için sadece Threads’te var, Instagram’a henüz gelmedi. X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları buna benzer filtreleri bir süredir kullanıyor zaten. Threads’in getirdiği bu yenilik, içerikleri daha kişisel hale getirmek isteyenler için ekstra bir kontrol imkânı sunuyor. Özellik şu an herkeste görünmeyebilir, çünkü güncelleme yavaş yavaş dağıtılıyor.