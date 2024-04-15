Orta Doğu, geçtiğimiz hafta sonu savaşın eşiğinden döndü. İran, İsrail'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı, İsrail genelinde korkuya yol açmış olsa da büyük bir hasar meydana gelmedi. Ancak tüm dünyanın gözü kulağı bölgedeydi.
İsrail ile İran arasındaki gerilim, sivil hayatı da vurdu. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus gibi Türkiye merkezli havacılık firmalarının, İsrail ve İran'a olan uçuşlarını iptal ettiklerinden, yolda olanların da geri döndüğünden bahsetmiştik. Türk Hava Yolları, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Türk Hava Yolları, mağdur yolcularına ücretsiz rezervasyon hakkı tanıyacak
THY tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan uçuşları için ücretsiz rezervasyon hakkı tanımlandığını açıkladı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, 22 Nisan 2024 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde yeniden rezervasyon oluşturabilecekler.
Türk Hava Yolları, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İade talepleri ise bilet kuralları kapsamında yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılmasıyla ilgili değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.