Türk Hava Yolları, Orta Doğu'da yaşanan olaylar nedeniyle yaşanan mağduriyetler için ücretsiz rezervasyon hakkı tanımladı. Irak, Ürdün ve Lübnan'a seyahat planı olan vatandaşlar, bu imkândan yararlanabilecek.

Orta Doğu, geçtiğimiz hafta sonu savaşın eşiğinden döndü. İran, İsrail'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırı, İsrail genelinde korkuya yol açmış olsa da büyük bir hasar meydana gelmedi. Ancak tüm dünyanın gözü kulağı bölgedeydi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim, sivil hayatı da vurdu. Hatta geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus gibi Türkiye merkezli havacılık firmalarının, İsrail ve İran'a olan uçuşlarını iptal ettiklerinden, yolda olanların da geri döndüğünden bahsetmiştik. Türk Hava Yolları, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları, mağdur yolcularına ücretsiz rezervasyon hakkı tanıyacak

THY tarafından yapılan açıklamada, iptal edilen Irak, Ürdün ve Lübnan uçuşları için ücretsiz rezervasyon hakkı tanımlandığını açıkladı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, 22 Nisan 2024 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde yeniden rezervasyon oluşturabilecekler.

Türk Hava Yolları, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Yolcularımız, Irak, Ürdün ve Lübnan’daki mevcut durum sebebiyle, 13 Nisan 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 13 Nisan 2024-22 Nisan 2024 tarihleri arasındaki Irak, Ürdün ve Lübnan varışlı ve çıkışlı seferlere kayıtlı tüm yolcularımızın 22 Nisan 2024 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.



İade talepleri ise bilet kuralları kapsamında yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılmasıyla ilgili değişiklik cezası alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacaktır.