İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından, Tahran ve İsfahan'a giden THY, Ajet ve Pegasus uçakları geri dönmeye başladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattıklarını açıklıyor.

Ortadoğu'da bir kez daha savaş sirenleri çalmaya başladı. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail makamları, savunma sistemlerinin hazır olduğunu açıkladı. İsrail'de acil durum sirenleri çalarken İran'ın bir de balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği yönünde bilgiler internette dolanmaya başladı.

Türk uçakları geri çağrıldı

İki ülkeden gelen açıklamaların hemen ardında Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus Havayolları, İran'ın başkenti Tahran ve İsfahan kentlerine giden yolcu uçaklarını geri çağırdı. THY'nin Tahran seferini yapan uçağı, İstanbul Havalimanı'na geri döndü. Pegasus Havayolları, iki gün boyunca bölgeye olan uçuşlarını iptal etti. Bölge ülkeleri de peş peşe yaptıkları açıklamalar ile hava sahalarını kapattıklarını açıkladı.

İşte hava sahalarını kapatan ülkeler:

Şu ana kadar gelen haberlere göre Ürdün, İsrail, Lübnan, Irak, Mısır, Kuveyt ve İran, hava sahalarını kapattıklarını açıklayan ülkeler oldu. Flightradar üzerinden bölgedeki hava trafiğini kontrol ettiğimizde de uçakların genel olarak Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden geçtiklerini görüyoruz.

Ortadoğu'da uçuşlar şu şekilde:

İran'dan gönderilen kamikaze tipi İHA'ların ve iki adet balistik füzenin, bölgenin yerel saatiyle 02.00 sularında İsrail'e ulaşması bekleniyor. "Wa'd Al Sadiq (Doğru Vaat)" adı verilen saldırının Şam'daki konsolosluk saldırısının misillemesi olduğu açıklandı.