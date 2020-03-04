Çinli bir mimar, corona virüsünden korunmak için garip bir koruyucu tasarladı. Bir sırt çantası gibi takılabilen tasarım, virüsün bulaşmasını engellemek için takan insanın ön kısmını kapatan bir kapsül haline geliyor.

Corona virüsü başta Çin olmak üzere birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Bir taraftan virüsün tedavisini bulunmaya çalışılırken, diğer taraftan virüsün yayılmasını engellemek için önlemler alınmaya devam ediliyor.

Çinli mimar Sun Dayong da corona virüsünün yayılmasını engellemek için bir konsept tasarım geliştirdi. Kullanan insanı kapsül gibi saracak olan konsept tasarım virüsün, kullanan insana bulaşmasını engelleyecek.

Sun Dayong’un karbon fiberden yapılan tasarımı, yarasa kanatlarının kapalı konumda durduğu gibi duracak ve kullanıcı, konsepti bir çanta gibi sırtında taşıyacak. Sun Dayong’un kurduğu Penda mimarlık ofisinin paylaştığı konsept tasarım, yüzeyine yaydığı ultraviyole radyasyon ağı, çevredeki ortamın ısıtarak virüsün ölmesini sağlamanın yanında ortamında sterilizasyonunu da sağlayacak.

Arabaların kışın buzlanma engellemek için ısınmasına benzer bir tasarıma sahip olan koruyucu tasarım, virüsleri öldürmek için 56°C’ye kadar ısınacak. Konsept katlanabilir şekilde tasarlandı ancak istenirse otomatik olarak açılabilecek.

Sun Dayong’un konsept tasarımda corona virüsünün yayılmasını önlemek için bulduğu ısıtarak virüsleri öldürmek teorisi bilim insanları tarafından henüz onaylanmadı. Corona virüsünün yüksek sıcaklıklarda ölüp ölmeyeceği de şu an için bilinmiyor.

Corona virüsünden korunmayı sağlayacak konsept tasarımın yaratıcısı Sun Dayong, konsepti gerçeğe dönüştürmek için yatırımcılar bulmayı umuyor. Dayong, yatırımcılar bulunduğu koşullarda dahi tasarımın üzerinde mühendislerin çalışması gerektiğini açıkladı.

Çin’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre corona virüsü insanların birbirlerine altı metreden yakın olduğu durumlarda virüs taşıyan insan hapşırdığında ya da öksürdüğünde hava yolu ile bulaşıyor.