Geçtiğimiz hafta Romanya'da gerçekleşen ve sonucu iptal edilen seçime yönelik AB, TikTok'a soruşturma açtı.

Günümüzde sosyal medya platformları birçok referandum için ciddi baş aktörler ve etkileyiciler olarak görülüyor ve bugün ise TikTok, Romanya seçimleri bağlamında seçim bütünlüğünü tehlikeye atabilecek sistemik riskleri değerlendirme ve azaltma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği konusunda Avrupa Birliği (AB) düzenleyicileri tarafından soruşturma altına alındı.

Bahsi geçen soruşturma, TikTok’un tavsiye algoritmaları ile platformdaki hizmetin manipüle edilmesi veya kötüye kullanılması risklerine odaklanıyor. Ayrıca TikTok’un siyasi içerikler ve reklamlar için uyguladığı ödeme politikaları da incelenen başlıklar arasında.

Romanya'daki seçim, siber saldırıların ardından iptal edilmişti

Soruşturmanın odağındaki Romanya seçimleri, geçtiğimiz hafta 85.000’den fazla siber saldırıya uğramasının ardından iptal edilmişti. Bu saldırılar sonucunda seçim sitelerine erişim bilgileri çalınmış ve ülkedeki seçim sistemi önemli bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesinde yürütülen bu inceleme, Avrupa genelinde ciddi tartışmalara yol açtı. Özellikle aşırı sağcı politikacılar soruşturmayı sert bir şekilde eleştirdi. Polonyalı Patryk Jaki, bu adımı “sansür” olarak tanımlarken, Fransız Catherine Griset ise AB’nin yanlış bilgilendirmeler ile mücadelesinde “totaliter bir rejim” gibi hareket ettiğini savundu.

Bu yıl dünya genelinde seçimlere yönelik müdahaleler artış gösterirken, sosyal medya platformları propaganda ve yanlış bilginin yayılması konularında kritik bir araç hâline geldi. AB'nin TikTok’a yönelik bu hamlesi, yalnızca bu platform için değil, aynı zamanda diğer teknoloji devleri için de emsal oluşturabilecek bir karar sürecini başlatabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.