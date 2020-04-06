TikTok fenomeni Addison Rae, popüler video paylaşım uygulamasının Instagram'dan daha başarılı olduğunu öne sürdü. Rae, TikTok'un yükselişini de yorumlayarak mükemmel içeriğin sırrını açıkladı.

TikTok, hızla yükselerek son 10 yılın en çok indirilen altıncı uygulaması oldu. Tiktok'ta dünyanın en popüler içerik üreticilerinden biri olan 19 yaşındaki Addison Rae, platformun yükselişine ve neden böylesine popüler olduğuna ışık tuttu.

Addison Rae, TikTok'un yeni bir sosyal medya formu olarak, sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'a göre daha başarılı olduğunu düşünüyor. TikTok'ta 31 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen, video paylaşım platformun başarısını yorumladı.

TikTok insanlara kendini ifade etme fırsatı veriyor

Addison Rae, "Bence sosyal ağ herkese kendini bir fotoğraftan çok daha fazla ifade etme yeteneği veriyor. TikTok herkesin hoş karşılandığı bir yer haline geldi." dedi. Ayrıca platforma yeni katılacaklara, "Göreyim sizi! TikTok'ta kendiniz olduğunuz sürece içeriğinizin tadını çıkaracak ve etkileşime girecek insanlar var. Herkes yeni şeyler görmeyi sever!" mesajını verdi.

Rae, TikTok'un Instagram'a göre geniş yelpazede orijinal, benzersiz içerikler sunma imkanı verdiğini ve daha kapsayıcı bir platform olduğunu vurguladı. Bir başka deyişle Instagram, insanlara trendlere uyma zorunluluğu getirirken TikTok, kendileri gibi olma fırsatı sunuyor.

Harika bir Tiktok videosunun sırrı: Işıklandırma

Rae aynı zamanda harika bir TikTok videosunun sırrını da açıkladı ve içeriklerde uygun aydınlatma koşulları yakalamak için video çekilen saatin gerçekten çok önemli olduğunu belirtti. Ünlü fenomen, "Anahtar; iyi ışıklandırma. Ben her zaman öğle vakti kayıt yapmaya çalışıyorum." dedi.

Los Angeles doğumlu Addison Rae, şu anda TikTok'un en çok takip edilen hesabının sahibi olan 15 yaşındaki Charli D'Amelio ile de yakın arkadaş. TikTok'u 2019 yazında indiren Addison Rae, sadece 9 ay içinde 31 milyon takipçiye ulaşmayı başardı.