İngiltere'de yaşan Jordan Adams isimli bir TikTok fenomeni, veganlığa teşvik için yapılan bir protestoyu trolledi. Devasa bir hamburger alarak protesto alanına giden fenomen, veganları kızdırmayı başardı. Hatta onu polise şikayet edenler bile oldu...

İngiltere'de "Ne dertler var be!" dedirten birtakım olaylar yaşandı. Bir grup vegan, et tüketilmemesi ve hayvan haklarıyla ilgili bir protesto yapıyordu. Bu protestoyu trollemek isteyen bir TikTok fenomeni ise insanların toplandığı alana giderek, dünyanın en büyük hamburgerini yedi. Fenomenin TikTok'ta paylaştığı video 6 milyondan fazla görüntüleme ve 1 milyondan fazla da beğeni aldı.

750 bin civarında takipçisi olan Jordan Adams, trol girişimleriyle bilinen fenomenlerden bir tanesi. Takipçilerinin istediği trol girişimlerini yerine getiren fenomen, zaman zaman oldukça eğlenceli anlar yaşanmasına da yol açabiliyordu. Ancak veganların düzenlediği protestoda yaşananlar, özellikle de veganlar tarafından tepkiyle karşılandı. Hatta bazı kişiler, TikTok fenomenini polise şikayet ettiler.

İşte protestoya dahil olan TikTok fenomeninin yaşadığı o anlar

Videoyu izlediğinizde, TikTok fenomeninin protestocuları kızdırdığını kolaylıkla görebiliyorsunuz. Üstelik Adams'ın bir protestocuya hamburger ikram etmesi, çevredeki diğer protestocular tarafından görmezden gelinmiyor. Bakışlar, yaşanan olayın ortamı nasıl gerdiğinin anlaşılmasını sağlayacak türden.

TikTok fenomeninin trol girişimi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sonlandı. Jordan Adams şimdi, yeni bir trol girişimi yapmak için hazırlanıyor...

Bu arada, yaşanan olayın dünyada bir ilk olmadığını da belirtelim. Bundan birkaç yıl önce de Avustralya'da benzer bir olay yaşanmış, bir adam veganlığı teşvik için eylem yapan bir grup insanın karşısına geçerek tavuk yemişti.