TikTok, genç kullanıcılar üzerindeki görünüş baskısını önlemek amacıyla bazı güzellik filtrelerine yaş kısıtlaması getireceğini duyurdu.

TikTok, gençlerin ruh sağlığı endişelerini göz önünde bulundurarak güzellik filtrelerine sınırlama getirecek. 18 yaş altındaki kullanıcılar, görünüşlerini değiştiren bazı filtreleri artık kullanamayacak.

TikTok, gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemek amacıyla, bazı güzellik filtreleri için yaş sınırlamaları getireceğini açıkladı.

TikTok, filtrelere yaş sınırı getiriyor

TikTok yeni düzenlemeler ile birlikte 18 yaş altı kullanıcıların, tespit edilmesi zor olan ve görünüşlerini önemli ölçüde değiştiren filtreleri kullanmalarını engellemeyi hedefliyor. TikTok, özellikle "Bold Glamour" gibi filtrelerinin kullanıcılara daha pürüzsüz bir cilt ve daha ince bir yüz gibi değişiklikler sunduğunu ve bu tür efektlerin genç kullanıcılar üzerinde büyük bir baskı yaratabileceğini belirtti.

Değişiklikler, TikTok’un Avrupa Güvenlik Forumu'nda duyuruldu ancak sadece Avrupa’da mı yoksa dünya genelinde mi geçerli olacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı. TikTok, güzellik filtrelerinin normalleştirdiği "mükemmel" görüntülerle ilgili bir rapor yayımlayan Internet Matters adlı güvenlik kuruluşunun araştırmalarına dayandığını belirtti.

Çocuklar filtrelerin etkisini fark edemediği için görünüş baskısıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. TikTok yaş kısıtlamalarının yanı sıra kullanıcıların psikolojik sağlığını daha iyi korumak için yeni kaynaklar ve araçlar geliştirmeyi sürdüreceğini de belirtti.