TikTok CEO'su, Elon Musk'tan Danışmanlık Almak İstiyor

TikTok CEO'su Shou Chew, Elon Musk'tan danışmanlık almak için çaba gösteriyor.

TikTok ve X, dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Görünüşe göre iki firmanın CEO'ları son dönemde oldukça sıkı ilişkiler geliştirmiş durumda. Hatta TikTok CEO'su, X'teki mevkidaşından danışmanlık almayı amaçlıyor.

TikTok CEO'su Shou Chew, The Wall Street Journal'in haberine göre Elon Musk'tan görüşler almayı açıklıyor. Elon Musk, sosyal medya platformu patronu olmasının dışında Donald Trump'ın seçim kampanyasında da önemli rol oynamıştı. Musk ile uzun yıllardır tanışan Chew, yakın zamanda gelecek yeni düzenlemeler ve teknoloji politikası trendleri hakkında bilgi almak istedi.

Trump'a yakın olması Musk'ı öne çıkarıyor

Elon Musk'ın bulunduğu özel konum ve yeni ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığı nedeniyle Musk, pek çok lider ve yönetici tarafından aranan bir lider olmasını sağladı. Seçimden bu yana Elon Musk, Trump'ın Mar-a-Lago'daki konutunda kalıyor.

TikTok ise Biden yönetimi ile sorunlar yaşamıştı. Biden yönetimi, ByteDance'ın ABD operasyonlarını 2025 yılının Ocak ayına kadar ayırmasını istemişti. ABD seçimleri öncesinde firma hem demokrat hem de cumhuriyetçi kanattan temsilciler ile görüşmeler gerçekleştirmişti. ABD yönetimi TikTok'u Çin için casusluk yapmakla suçlarken TikTok tarafı ise Çin yönetiminden herhangi bir talep olmadığını ve bu tür bir talebe boyun eğmeyeceklerini ifade etmişti.