Suriye'den Türkiye'ye Sokulan Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi

Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 1 milyon 462 bin TL olan 584 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonların Suriye'den kaçak bir şekilde ülkeye sokulduğu ve sonrasında satılmak üzere farklı illere gönderildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli bir operasyonla Suriye'den ülkeye sokulduğu öğrenilen gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi. Operasyon, pek çok ilde yapılan baskınlarla desteklenerek cep telefonlarının yanında çok sayıda şarj cihazı ve ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Kaçak telefonları kargo yoluyla çeşitli illere göndererek dağıttığı belirlenen şüpheliler öncesinde takip edilerek tespit edildi. Ardından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin telefonları kuryeler yoluyla ülkeye soktuğunu tespit etti.

Telefonların gönderildiği tespit edilen adreslere baskın düzenlendi:

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından polisler kargoyla kaçak telefonların gönderildiği adresleri de tek tek tespit etti. Adana merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Niğde, Mersin, Konya, Hatay, Mardin, Malatya ve Kayseri’de çeşitli adreslere baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskınlar sonrası piyasa değeri 1 milyon 462 bin TL olan 584 gümrük kaçağı cep telefonu, 990 şarj cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 95 dolar ve 24 bin 575 lira ele geçirildi.

Yakalandıkları operasyon sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erol D., Halit B. ve Mehmet Sinan K. ev hapsine çarptırılırken, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.