TikTok'ta viral olan ve gerçek olmadığı ilk 3 saniyesinde anlaşılan bir videonun gerçek sanılması ve paylaşılması üzerine, böyle fırsatları asla kaçırmayan Twitter kullanıcıları birbirinden komik tepkiler verdi. Sizin için bu tepkilerden bazılarını derledik.

Gün geçmiyor ki sosyal medyada paylaşılan şeylerin gerçekliğini mutlaka sorgulamamız gerektiğini gösteren bir olay yaşanmasın. Aslında birazdan bahsedeceğimiz olay eğlenceli ve zararsız bir durum olduğu için biz de bu yönüne odaklandık ancak işin komik yanına geçmeden önce hatırlatmak gerekir ki toplumlara zarar veren yanlış bilgiler de tam olarak aynı hızla yayılıyor ve milyonlar tarafından gerçek sanılabiliyor. İnternet kaynaklı bilgilerde tam da bu sebepten her zaman kesinliğini gözden geçirmeden aksiyon almamak gerekiyor.

Dönelim konumuza. Bugünün olayı TikTok'ta viral olan bir video ile ilgili. Yetenekli bir videographerın elinden çıktığı her halinden belli olan videoda, Ay oldukça büyük bir şekilde gündüz vakti karşımıza çıkıyor ve ardından şaşkına çeviren bir hızla ilerleyerek bir anda Güneş'in önüne geçip kapatarak havayı kısa süreliğine karanlık bırakıyor.

'Yılda bir defa olurmuş ve 30 saniye sürermiş':

Videonun yer aldığı tweeti görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Aslında buraya kadar herhangi bir sorun yok çünkü sosyal medyada böyle ilgi çekici videolar her zaman karşımıza çıkıyor. Daha önce de gezegenlerin Dünya'ya Ay kadar yakın olsaydı nasıl görüneceğini gösteren bir video epey ilgi çekmişti örneğin. Tüm mesele, bu videonun gerçek sanılarak ''MÜTHİŞ! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30 saniye sürermiş.'' ifadeleriyle gazeteci Hulki Cevizoğlu tarafından paylaşılmasıyla başlıyor.

Tabii ki videoyu ve bilgiyi gerçek sanıp paylaşan binlerce insan daha var ancak Doktor unvanı taşıyan bir kişinin bu bilgiyi paylaşması haliyle daha çok tepki çekiyor. Tahmin edeceğiniz üzere, bu talihsiz paylaşım sonrası Twitter'ın gönlünü mizaha vermiş kullanıcıları da tepkilerini paylaşmaya başlıyor.

Gelin birlikte gelen bazı komik tepkilere göz atalım;

En komiği sona sakladık: