Sosyal medya devi TikTok, kullanıcılarının canlı yayınlarda yeni özelliklere ve bağış özelliğine sahip olmalarını sağlayacak Streamlabs ile işbirliği yaptı. Yeni ortaklıkla birlikte kullanıcılar, canlı yayınlarında Streamlabs’in birçok aracından faydalanabilecek.

Günümüzde Facebook, Twitch ve YouTube platformlarında canlı yayın yapan içerik üreticilerinin geneli, Streamlabs OBS isimli araçtan faydalanıyor. Open Broadcaster Software (OBS) ile entegre çalışan araç, yayınları yönetmeyi yayıncılar için çok daha kolay hale getiriyor. Aracın sunduğu bu kolaylık, teknik olarak fazla bilgisi olmayan yeni yayıncıların bile kolaylıkla kaliteli yayınlar yapabilmesine olanak tanıyor.

Dün, bu popüler araçtan oldukça önemli bir haber geldi. Streamlabs, yaptığı blog paylaşımında Facebook, Twitch ve YouTube’a ek olarak araca TikTok entegrasyonu da getirdiğini açıkladı. Artık TikTok’tan canlı yayın yapan kullanıcıların da kullanabileceği araç, platforma bazı önemli özellikleri de beraberinde getirecek.

Streamlabs, TikTok kullanıcıları için kullanılabilir oldu:

TikTok, halihazırda kendi canlı yayın özelliklerine sahip olsa da Streamlabs OBS’in de işe dahil olmasıyla kullanıcılar çok daha fazla imkâna sahip olacak. Streamlabs ile birlikte TikTok’a bağış yapma, analitikler ve ekran uyarıları gibi özellikler gelmiş olacak. Ayrıca TikTok ve Streamlabs arasındaki ortaklıkla birlikte TikTok, yayıncıların canlı yayınlarda özel ürünlerini satmalarını da mümkün kılacak.

Streamlabs ile TikTok’ta yayın yapabilmek içinse kullanıcılarda bazı gereksinimler aranıyor. Canlı yayın açacak kullanıcıların 18 yaşından büyük ve en az 1.000 takipçiye sahip olmaları gerekiyor. Bu gereksinimleri karşılayan her yayıncı, Streamlabs üzerinden TikTok hesaplarına giriş yaparak ve iki adımlı yayın kurulumunu tamamlayarak canlı yayınlarını başlatabilecekler.

Streamlabs, TikTok entegrasyonuyla birlikte kullanıcıların hangi araçlara erişim sağlayabileceklerini tam haliyle listeledi. Buna göre TikTok kullanıcıları, canlı yayınlarında Streamlabs OBS, Streamlabs mobil uygulaması, bağış ve analitik, ekran uyarıları, özel ürün mağazası ve Streamlabs widget’larından faydalanabilecek.