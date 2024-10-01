TikTok'tan Yeni Bir Özellik Geldi! Flip Stories Tanıtıldı

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TikTok, Flip Stories ile kullanıcıların hikaye paylaşımını zenginleştirerek daha etkileşimli içerikler oluşturma imkanı sağlıyor.

TikTok, kullanıcıların içerik paylaşım biçimlerini daha da çeşitlendiren yeni bir özellik olan Flip Stories'i tanıttı. Yeni özellik içerik oluşturucuların her hikayeye ek bir yüz daha eklemesine olanak tanıyarak takipçileriyle daha dinamik bir etkileşim kurmalarını sağlıyor.

Flip Stories özelliği, kullanıcıların iki ayrı görüntü yükleyerek yaratıcılıklarını ifade etmelerine imkan tanıyor. İçerik oluşturucular, hikaye oluşturma sayfasında bulunan "+" butonuna tıklayarak Flip Stories seçeneğini seçebilirler. Bu yeni format sayesinde sanatçılar, takipçilerine özel duyurular ve önizlemeler sunarak etkileşimlerini daha da arttırabilecek.

Flip Stories ile yeni bir deneyim

tiktok flip stories

Flip Stories ile birlikte, TikTok’ta kullanıcılar gizli içeriklere erişim sağlamak için "Çevirme için Basılı Tut" butonunu kullanacaklar. Bu buton gizli içeriği açığa çıkarmak için basılı tutulduğunda, takipçilere birkaç saniye boyunca görüntülenecek ek bilgileri sunacak. Flip Stories'deki tüm içeriklerin TikTok’un standart denetim süreçlerinden geçeceği belirtildi.

TikTok'un yeni Flip Hikaye özelliği, içerik oluşturucuların hayranlarıyla iletişim kurma yöntemlerini de genişletmeyi hedefliyor.
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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/flip-stories-tiktok_id163255
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