Birçok şirket gibi ByteDance de yapay zekâ çiplerinde NVIDIA'ya güveniyordu ancak şirket artık kendi yapay zekâ çiplerini üretmeye başlıyor.

TikTok'un arkasındaki şirket olan ByteDance, kendi yapay zekâ çiplerini geliştirmeye başlıyor. ByteDance hâlihazırda yapay zekâ için büyük ölçüde NVIDIA'ya güveniyor ancak 2026 yılına kadar kendi yapay zekâ çiplerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.

Şirketin üreteceği yeni çipler iki amaç için kullanılacak. Yapay zekâ eğitimi, büyük miktarda veri içeren bir makine öğrenimi modelinin öğretilmesini içerirken, yapay zekâ çıkarımı TikTok'un kişiselleştirilmiş içerik önerileri gibi gerçek zamanlı tahminler yapmak için eğitilmiş bir modeli olacak.

ByteDance neden kendi yapay zekâ çiplerini üretecek?

ByteDance bu yıl yaklaşık 200.000 NVIDIA H20 GPU'su için 2 milyar doların üzerinde harcama yaptı ancak bunların çoğu henüz teslim edilebilmiş değil. Yüksek maliyet ve sınırlı tedarik nedeniyle şirket, kendi yapay zekâ çiplerini oluşturarak NVIDIA'ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. ByteDance bunu başarmak için deneyimli bir yapay zekâ çip tasarımcısı olan Broadcom ile çalışıyor ve önde gelen bir çip üreticisi olan TSMC'nin teknolojilerini kullanacak.

ByteDance'in GPU'ları NVIDIA'nın en üst düzey modelleri kadar güçlü olmasa da şirket bu hamlenin paradan tasarruf etmesine yardımcı olacağını ve teknolojisi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayacağını umuyor. Bununla birlikte şirket, özellikle yapay zekâ sistemlerini çalıştırmak için gerekli olan NVIDIA'nın CUDA'sının yerini alabilecek yeni bir yazılım platformu geliştirmek gibi önemli zorluklarla da karşı karşıya.

ByteDance başarılı olursa Çin'deki yapay zekâ donanım pazarı köklü değişimlere uğrayabilir ve ülkenin NVIDIA gibi yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabilir. Bununla birlikte uzun vadede yapay zekâ donanımı alanında tartışmasız lider olan NVIDA ile rekabet etmek zaman alacak.

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