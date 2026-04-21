Apple CEO’su Tim Cook, görevinden ayrılacağını açıklamasının hemen ardından Apple topluluğuna hitaben bir mektup yayımladı. Cook, kullanıcılar ve geliştiricilere teşekkür ederken, şirketin geleceğine dair mesajlar verdi. Mektup, Apple’daki liderlik sürecine dair önemli ipuçları içeriyor.

Apple CEO’su Tim Cook, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir adım atarak Apple topluluğuna hitaben bir mektup yayımladı. 15 yıl sonra CEO'luk görevinden ayrılacağı açıklanan Cook’un bu mesajı, hem kullanıcılara hem de sektöre hitap ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tim Cook'un mektubu şu şekilde:

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Son 15 yıldır hemen her sabahıma aynı şekilde başladım. E-postalarımı açtım ve bir gün önce dünyanın dört bir yanındaki Apple kullanıcılarından gelen notları okudum.

Hayatlarınızdan küçük kesitleri benimle paylaşıyor ve Apple’ın size nasıl dokunduğu konusunda bilmemi istediğiniz şeyleri anlatıyorsunuz. Annenizin Apple Watch sayesinde kurtulduğu o andan; tırmanılması imkansız görünen bir dağın zirvesinde yakaladığınız o kusursuz selfie’ye kadar... Mac’in iş yerindeki kapasitenizi nasıl değiştirdiği için bana teşekkür ediyor, bazen de değer verdiğiniz bir şey olması gerektiği gibi çalışmadığında bana sitem ediyorsunuz.

Bu e-postaların her birinde, insanlığımızın ortak atan kalbini hissediyorum. Daha çok çalışmak ve daha ileriye gitmek için derinleşen bir sorumluluk duygusu duyuyorum. Ama her şeyden öte, bu e-postaların diğer ucundaki kişi olduğum, hayal güçlerini ateşleyen ve hayatları tarif edilemez derecede zenginleştiren bir şirketin lideri olduğum için kelimelerle ifade edemeyeceğim bir minnet hissediyorum. Bu ne büyük bir onur ve ayrıcalık.

Bugün, Apple’daki yolculuğumda bir sonraki adımı attığımı duyurduk. Önümüzdeki aylarda yeni bir role geçiş yapacağım; Eylül ayında CEO'luk görevinden ayrılarak Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı olacağım. Kalbimde dünyanın en iyi işi olduğunu bildiğim bu görevi yeni bir isim devralacak. O lider; son 25 yılını kullanıcılarımızın çok sevdiği Apple ürünlerini inşa ederek geçirmiş, her ayrıntıya takıntılı, bir şeyi nasıl daha iyi, daha cesur, daha güzel ve daha anlamlı kılabileceğimize odaklanmış parlak bir mühendis ve düşünür olan John Ternus. O, bu iş için mükemmel bir insan.

John; Apple olarak kim olduğumuza, ne yaptığımıza ve kime ulaştığımıza çok önem veriyor; olağanüstü bir dürüstlükle liderlik edecek yüreğe ve karaktere sahip. Onun Apple’ın bir sonraki CEO’su olacağını söylemekten gurur duyuyorum. Bu şirket, onun liderliği altında inanılmaz zirvelere ulaşacak ve gelecekteki ürün ve hizmetlerden doğacak her bir keyif ve keşif anında onun etkisini hissedeceksiniz. Onu benim tanıdığım gibi tanımanız için sabırsızlanıyorum.

Bu bir veda değil. Ancak bu geçiş anında, teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek istedim. Bu kez şirket adına değil —her ne kadar duvarlarımızın içinde size karşı taşan bir minnet kaynağı olsa da— sadece kendi adıma. Tim olarak. Farklı bir zamanda, kırsal bir yerde büyüyen ve bu sihirli anlar boyunca dünyanın en büyük şirketinin CEO’su olma şansını yakalayan bir kişi olarak. Bana gösterdiğiniz güven ve nezaket için teşekkür ederim. Sokakta ve mağazalarımızda bana selam verdiğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir ürün veya hizmeti tanıttığımızda benimle birlikte tezahürat yaptığınız için teşekkür ederim. En çok da, sizi her zaman işimizin merkezine koyan bu şirketi yönetmem konusunda bana inandığınız için teşekkür ederim.

Her gün yataktan kalkıyor ve hayatınızı biraz daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve her gün, siz benim hayatımı isteyebileceğim en iyi hale getirdiniz.

Teşekkür ederim.