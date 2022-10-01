Yakın zamanda Avrupa'da pek çok etkinliğe katılan Apple CEO'su Tim Cook, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik hakkındaki görüşlerini açıkladı. Cook'a göre bu teknolojilerin geleceği çok parlak olsa da öncelikle kitlelerin eğitilmesi gerekiyor.

Son birkaç on yıldaki teknoloji alanındaki ilerlemenin insanlık tarihinde bir eşi benzeri olmamasına rağmen, gelecekte bu teknolojik ilerleme daha da hızlı olacak. Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu teknolojilerle ilgili fikirlerini paylaşmaktan çekinmiyor.

Avrupa'da bazı etkinliklere katılan Cook, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik konusundaki fikirlerini paylaştı. Hollandalı Bright gazetesine konuşan CEO'ya göre bu teknolojilerin değerinin anlaşılabilmesi için kitlelerin daha fazla bilgiye sahip olması gerekiyor.

Cook'a göre artırılmış gerçeklik her şeyi değiştirecek

hollandalı gazeteye açıklama yapan Cook, "Bence AR(artırılmış gerçeklik) her şeyi etkileyecek derin bir teknoloji. Birdenbire artırılmış gerçeklik ile (bir şeyi) öğretmek için kullanabileceğinizi ve bu şekilde bir şeyleri sunabileceğinizi düşünün. Veya tıbbi açıdan vs. Daha önce dediğim gibi, bir gün gerçekten dönüp geriye bakacağız ve artırılmış gerçeklik olmadan nasıl yaşadığımızı sorgulayacağız." ifadelerini kullandı.

Cook ayrıca yakın dönemin popüler platformlarından Meta'nın destekçileriyle de ters düşebilecek bir açıklamaya imza atarak, yapay zekanın çok özel kullanım alanları olmasına rağmen bir insanın hayatının tamamını kaplamayacağını ifade etti. Sıradan bir insanın Metaverse'in ne olduğunu tam olarak açıklayabileceğine emin olmadığını söyleyen CEO, insanların Metaverse'e kendilerini kaptırabileceklerini ancak bütün hayatlarını böyle yaşamak istemeyeceklerini ifade etti.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik mühendisleri, Apple bünyesinde en yüksek ortalama maaşa sahip mühendis grubu olarak gösteriliyor. Ayrıca Apple'ın bu alanda ARKit ile geliştiricilere destek verdiği biliniyor. Firmanın bir de artırılmış gerçeklik başlığı çıkarmayı planladığı belirtiliyor.