Apple, iPhone 6'yı "Vintage" Ürünler Listesine Ekledi

ABD'li teknoloji devi Apple, çıktığı dönem büyük dikkat çekmeyi başaran iPhone 6'yı da vintage ürünler kataloguna ekledi. Peki bu durum, iPhone 6 kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Son yıllarda Apple lansmanlarından sonra pek çok kişi, ürünlerin o kadar da farklı görünmediği yönünde eleştirilerde bulunuyor. Geçmişteki iPhone modellerinden bazıları ise önceki iPhone modellerine pek benzemediği için eleştirilmişti. Bu modellerden biri de iPhone 6 idi.

Sekiz yıl önce piyasaya çıkan iPhone 6, 2016 yılında iPhone 7 piyasaya çıkana kadar üretime devam etmişti. Apple'ın bu serideki daha büyük ekranlı Plus varyantı fikri, o zamandan bu zamana varlığını devam ettirmeyi başardı.

iPhone 6 kullanıcıları sorun yaşamayacak (en azından şimdilik)

Apple Pay gibi özelliklerin de kullanılmaya başlandığı ilk seri olan iPhone 6 serisi, yenilenmiş tasarımı ile de seleflerinden ayrılıyordu. Bu önemli değişimlerin görüldüğü akıllı telefon, bundan sonra Apple'ın vintage ürünleri arasında yer alacak. Yani resmi olarak destek verilen ürünler arasında iPhone 6 yer almayacak.

Apple, 5 yıldan fazla ve 7 yıldan az bir süre önce üretmeye başladığı modellerini vintage kategorisi altına taşıyor. Bu kategoride yer alan ürünlere Apple, 10 yıla ya da yasayla belirlenen süreye kadar destek vermeye devam ediyor. Yedi yılın sonunda ise bu ürünler artık eski ürünler arasına alınıyor. Eski ürünler kategorisine alınan ürünlere (batarya desteği verilen bazı Maç modelleri hariç) donanım desteği verilmiyor. Öte yandan, iPhone 6 satışlarının 2016'da sona erdiğini düşünürsek o noktaya henüz var.

Apple şimdilik iPhone 6 modellerini sonbaharını yaşayan modeller arasına taşımış olsa da, önümüzdeki süreçte elbette iPhone 6'lar da ömrünü tamamlamış olacak. Yavaş yavaş alternatif modellere bakmaya başlama zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Sonuçta Chris Evans bile telefonunu değiştirdi, değil mi?