Tim Cook, Bir Büyük Ürün Daha Görmeden CEO’luğu Bırakmayacak

2011 yılında Apple’ın CEO’su olarak göreve başlayan Tim Cook, bu pozisyona geçeli 10 yıl oldu. İddialara göre “bir 10 yıl daha kalmayacağım” diyen Cook, bir büyük ürün daha çıkarmadan görevini teslim etmeyecek. Bu ürün de muhtemelen artırılmış gerçeklikle ilgili olacak.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, 2011 yılında şirketin kurucu ortaklarından Steve Jobs’un aramızdan ayrılmasıyla bu görevine başlamıştı. Cook, daha önceki açıklamalarında Apple’da bir 10 yıl daha kalmayacağını ve emekli olacağını açıklamıştı. Yakın zamanda Bloomberg’deki ‘Power On’ bülteninde de bu konudan bahsedildi.

Mark Gurman’ın ‘Power On’ bülteninde Tim Cook’un Apple’daki geleceği konuşuldu. Tim Cook’un ne zaman şirkete veda edeceğinin yanı sıra, o zamana kadar hangi yeni ürünlerin gelebileceğine de değinildi.

Son bir 'hit'

İddialara göre Tim Cook, Apple’da bir 10 yıl daha kalmak istemese de son bir büyük ürün çıkarmadan şirkete veda etmek istemiyor. Emekliliği getirecek ‘büyük ürünler’ denince de akla bir süredir dedikodusu yapılan artırılmış gerçeklik ürünleri geliyor. Bunlardan biri 2022 yılında tanıtılması beklenen artırılmış gerçeklik headset’i, diğeri ise 2020’li yılların ortalarında gelmesi beklenen artırılmış gerçeklik gözlükleri. Ancak ikinci ürün, basbayağı camlı ve direkt gözün üzerine takılan; tam anlamıyla bir gözlük olacak.

10 yıldır Apple’ın CEO’luğunu yapan Tim Cook, emekliliğiyle ilgili yaptığı güncel açıklamalarda “10 yıl daha? Muhtemelen hayır. Ama şunu söyleyebilirim ki şu anda harika hissediyorum ve emeklilik tarihim yakın görünmüyor.” ifadelerini kullanmıştı. Gurman ise konuyla ilgili şu ifadeleri bültenine yazdı: “Apple’daki inanışa göre Tim Cook, bir büyük ürün daha ortaya koyduktan sonra emekliliğe ayrılacak. Bu büyük ürün ise elektrikli bir araba değil de bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olacak gibi görünüyor. Kendisi bir silikon vadisi şirketi yönetmenin bir genç işi olduğunun farkında. Bu yüzden koltuğunu çürütmeden görevinden ayrılacak.”