TIME, yıllık "En Etkili 100 Kişi" listesini yayınladı ve bu yılki listede Apple CEO'su Tim Cook da yer alıyor. Listede Tim Cook için yazılan profili kaleme alan isimse Nike'ın kurucu ortağı, multimilyarder Phil Knight.

TIME, 2021 yılına ait "En Etkili 100 Kişi" listesini yayınladı ve bu yılki listede Apple CEO'su Tim Cook da yer alıyor. Apple CEO'sunda "karakter, şefkat ve cesaret" gibi özelliklerin bulunduğu ifadelerine yer verlen profil; Nike'ın kurucu ortağı multimilyarder Phil Knight tarafından yazılmış.

Knight, Cook hakkında şu sözlere yer vermiş: "2005'te Tim Cook ile Nike yönetim kurulu üyesi olma konusunda ilk konuştuğumuzda, takıma karar verme yetisi güçlü biri katmayı umuyorduk. Kısa sürede, kendisininkinden çok farklı bir sektörde taktiksel ve stratejik düşünebilen, mükemmel muhakeme yeteneğine sahip bir adam olduğunu kanıtladı. Ayrıca herhangi bir alanda herhangi bir lider için en değerli niteliğini sundu: Bilgelik."

Knight, Cook ile sıkı dost olduklarını söylüyor:

Cook'un profilinde Knight, Tim'i "hem bir arkadaş hem de rakip üniversite futbol takımı hayranı" olarak gördüğünü; nitekim kendisinin mezun olduğu Oregon Üniversitesi'nin hayranı olduğunu, Cook'un ise Auburn'u desteklediğini belirtmiş.

Knight, Steve Jobs'ın vefatını ve Jobs'ın yerini doldurmanın neredeyse imkansız olmasına rağmen bu geçişin Cook tarafından nasıl “inanılmaz bir haysiyet ve zarafetle gerçekleştirildiğini ve dünyaya kendi sessiz üslubuyla duyurulduğunu” da ele alıyor. Profilin sonunda Knight, Apple'ın Cook yönetimindeki 10 yıllık liderliğini ve Apple hisselerinin nasıl %1.000 artarak onu dünyanın en değerli şirketi hâline getirdiğini ifade etmekte.

Jobs'ın yanı sıra listede, kripto para piyasasının en büyük ikinci birimi Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de yer alıyor.

Aynı listede Türk de var:

Bu isimlere ek olarak bir Türk de kendisine listede yer edinmeyi başardı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, TIME dergisinin editörleri tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak belirlendi.