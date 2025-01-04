Apple CEO’su Tim Cook, Trump’ın yemin törenine "birlik ruhu" için 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Apple ise şirket olarak bağış yapmadı.

Apple CEO'su Tim Cook, Trump'ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışladığı ortaya çıktı. Apple CEO'su Tim Cook, Başkan seçilen Donald Trump’ın yemin törenine bağış yapan Big Tech yöneticilerinin arasına katıldı.

Geçtiğimiz ay Tim Cook, Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tesla CEO’su Elon Musk ise, Trump ve Cook ile birlikte akşam yemeği sırasında görüntülendi. Yayımlanan raporlara göre ise Tim Cook, Trump'ın yemin komitesine "kişisel olarak" 1 milyon dolar bağış yapacağı açıklandı.

Apple CEO’su Cook’tan Trump’a "birlik" bağışı

Kasım ayında Meta CEO'su Mark Zuckerberg, aralık ayında ise Google CEO’su Sundar Pichai Trump ile bir araya gelmişti. Bunlara ek olarak Trump, Jeff Bezos ve diğer birçok önde gelen teknoloji yöneticisiyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Alabama kökenli olan Cook ise yemin töreninin büyük bir Amerikan geleneği olduğuna inandığını ve bu bağışı "birlik ruhuyla" yapacağını ifade etti. Apple'ın ise şirket olarak bağış yapmayacağını paylaştı.

Cook, Trump’ın ilk döneminde birkaç kez görüşmüş ve Trump’tan övgüler almıştı. Şu an ise diğer teknoloji liderlerinin Trump’ın ikinci döneminde aynı stratejiyi izlemeye çalıştığını belirtti. Cook, ekim ayında da Apple’ın Avrupa Birliği ile süregelen davaları hakkında Trump ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump ise bu görüşmede Cook’a, seçilmesi halinde AB’nin "Amerikan şirketlerinden faydalanmasına" izin vermeyeceğini belirtmişti. Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte, teknoloji dünyasında yeni stratejilerin ve ittifakların ortaya çıkması an meselesi. Gelişmelerin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.