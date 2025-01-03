Apple’ın Merakla Beklenen Yeni iPhone SE 4’ün Render Görselleri Ortaya Çıktı: iPhone 14’e Benzeyen Bir Tasarım ile Geliyor!

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Apple, iPhone SE 4’ün render görsellerini yayımladı. Yeni model, iPhone 14’e benzer modern bir tasarımla dikkat çekiyor.

Apple, yeni iPhone SE 4'ün tasarımını ortaya koyan birkaç render görselini yayımladı. Cihazın daha önceki SE modellerine göre daha modern ve şık bir görünüme sahip olacağı bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4, iPhone 14'e daha fazla benzeyecek şekilde tasarlandı. Eski Touch ID tasarımını ve ana ekran butonunu kaybeden yeni model, modern bir ekran tasarımına sahip olacak. 

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak

iphone se 4

Render görselleri cihazın beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor. Aynı zamanda cihazda tek bir arka kamera yer alacak. iPhone SE 4'ün donanım özellikleri de önemli değişiklikler sunuyor. Yeni A18 çip seti ve 8 GB RAM ile donatılacak cihaz, Apple’ın gelişmiş yapay zeka uygulamalarını çalıştıracak kapasiteye sahip olacak. 

iphone se 4 render görselleri

iPhone SE 4, modern tasarımı ve güçlendirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Wi-Fi ve 5G teknolojilerini destekleyen çip, batarya ömrünü iyileştirecek. Ancak bu yeniliklerle birlikte fiyatın da bir miktar artması bekleniyor. Cihazın isimlendirmesi ve fiyatı hakkındaki bilgiler ise henüz netleşmiş değil. Şimdiden büyük bir merak konusu oldu.
İLGİLİ HABER

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satılan Apple Watch Modeli, Apple Tarafından "Antika" İlan Edildi

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.techradar.com/phones/iphone/heres-what-the-iphone-se-4-could-look-like-based-on-all-the-rumors-so-far
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler