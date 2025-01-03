Apple, iPhone SE 4’ün render görsellerini yayımladı. Yeni model, iPhone 14’e benzer modern bir tasarımla dikkat çekiyor.

Apple, yeni iPhone SE 4'ün tasarımını ortaya koyan birkaç render görselini yayımladı. Cihazın daha önceki SE modellerine göre daha modern ve şık bir görünüme sahip olacağı bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4, iPhone 14'e daha fazla benzeyecek şekilde tasarlandı. Eski Touch ID tasarımını ve ana ekran butonunu kaybeden yeni model, modern bir ekran tasarımına sahip olacak.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak

Render görselleri cihazın beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor. Aynı zamanda cihazda tek bir arka kamera yer alacak. iPhone SE 4'ün donanım özellikleri de önemli değişiklikler sunuyor. Yeni A18 çip seti ve 8 GB RAM ile donatılacak cihaz, Apple’ın gelişmiş yapay zeka uygulamalarını çalıştıracak kapasiteye sahip olacak.

iPhone SE 4, modern tasarımı ve güçlendirilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Wi-Fi ve 5G teknolojilerini destekleyen çip, batarya ömrünü iyileştirecek. Ancak bu yeniliklerle birlikte fiyatın da bir miktar artması bekleniyor. Cihazın isimlendirmesi ve fiyatı hakkındaki bilgiler ise henüz netleşmiş değil. Şimdiden büyük bir merak konusu oldu.