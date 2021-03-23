TIME, 3 Dergi Kapağını NFT Olarak Açık Artırmaya Çıkardı

Dünyanın en büyük dergilerinden birisi olan TIME, içinde ikonik kapaklarının da yer aldığı 3 dergi kapağını NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Açık artırma, 25 Mart 03:00'da sona erecek.

Blockchain teknolojisinin dünyaya sunduğu en büyük imkânlardan birisi olan NFT, her gün farklı bir haberle karşımıza çıkmaya başladı. Sanal ortamdaki herhangi bir şeyi sanal para karşılığında satmanızı sağlayan bu teknoloji, bu kez dünyanın en büyük dergilerinden birisi olan TIME tarafından kullanıldı. Dergi, ilk üç NFT'sini satışa sundu.

TIME'ın satışa sunduğu NFT'ler, dergi tarafından daha önce hazırlanan ikonik kapaklara yer veriyordu. Bu NFT'lerden birisiyse günümüzün popülerleşen sistemine odaklanıyordu. Üç kapak da SuperRare üzerinde 25 Mart 03:00'a kadar sürecek açık artırmaya çıktı. Gelin, TIME'ın NFT'ye dönüştürdüğü üç kapağa ve anlamına bakalım:

Is God Dead? (Tanrı Öldü mü?)

TIME'ın bu kapağı, 8 Nisan 1966 yılında oluşturulan kapağa dayanıyor. TIME'ın yalnızca metin içeren ilk kapağı olan bu kapak, derginin din editörü John Elson tarafından hazırlandı. Elson, kapağı "Bu, hem kendisinden gizlice korkan inananları hem de cevabın hayır olduğundan şüphelenen ateistleri kışkırtan bir sorudur." şeklinde açıkladı.

Is Truth Dead? (Hakikat Öldü mü?)

3 Nisan 2017 yılında yayınlanan dergi sayısında gördüğümüz bu kapak, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının ilk yılında hazırlandı. TIME editörü Nancy Gibbs, o haftadaki yazısında "Pek çoğunun 1966'da Tanrı'ya inandıklarını söylediği gibi, bugün birçokları hakikate inandıklarını söylerdi. Ancak yine de kendimizi ona oyuncak gibi davranan bir başkan karşısında onun rolü ve gücü konusunda yoğun bir tartışma yaşarken buluyoruz. Gerçekten neye inanıyor? Söylediğine inanırsa yalan sayılır mı?" ifadelerine yer verdi.

Is Fiat Dead? (İtibari Para Öldü mü?)

Kapağın taşıdığı anlam, TIME Kreatif Direktörü D.W. Pine'ın sözleriyle sıradan bir kişi için net bir anlam taşımıyor. Pine, bunun tıpkı NFT'lerin çılgın ve kazançlı dünyasına benzediğini ifade etti.