TIME Dergisi, Bu Yıl İlk Kez ’Yılın Çocuğu’nu Seçti

TIME dergisi, tarihinde ilk kez "Yılın Çocuğu"nu seçti. ABD'li 5000'den fazla çocuğun düşüncelerini ve yaptıklarını ele alan dergi ekibi, 15 yaşındaki Gitanjeli Roa'yı bu unvana layık gördü. Genç yaşına rağmen yaptığı bilimsel çalışmalar ve icatlarıyla dikkat çeken Roa, unvanı sonuna dek hak etmiş gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler haftalık politika dergilerinden bir tanesi olan TIME, bu yıl ilk kez "Yılın Çocuğu"nu seçti. ABD'deki 5000 çocuğun arasından seçilen Gitanjeli Roa, TIME dergisine göre yılın çocuğu oldu. Peki Roa'yı bu kadar özel yapan neydi?

TIME'ın yaptığı açıklamalara göre yaşları 8 ila 16 arasında olan 5000'den fazla çocuğun, dünyaya sağlayacakları katkılar incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda da 15 yaşındaki Gitanjeli Roa, yılın çocuğu olmaya hak kazandı. Roa'yı bu kadar özel yapan şeyse, yaptığı bilimsel çalışmalarla icatlarıydı. TIME dergisinin yazarlarından bir tanesi olan dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin sorularını yanıtlayan Roa, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Yılın Çocuğu Gitanjeli Roa

2014 yılında, 10 yaşındayken ilk icadını yapan Roa, içme suyundaki kurşun oranını ölçen bir cihaz geliştirdi. Mayıs 2019'da yeni bir icat daha yapan Roa, bu kez de opioid bağımlılığının tespit edilebilmesini sağlayan başka bir cihaz geliştirdi. Bunlarla yetinmeyen genç mucit, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı gibi yeni nesil sorunlar için de önemli çalışmalarda bulundu. İşte tüm bu çalışmalar, 15 yaşındaki gencin "Yılın Çocuğu" olmasını sağlayan en önemli etmenlerdi.

Angelina Jolie'ye yaptığı açıklamalarda her şeyden önce insanları güldürmek için çalıştığını söyleyen Roa, bu amacı doğrultusunda çalışmalar yaptığını ve insanlığa katkı sunmaya çalıştığını ifade etti. Küçük düşüncelere sahipken yaptığı araştırmalarla daha büyük düşünmeye başladığını belirten Roa, bu çalışmalar sonucunda da bazı sorunlara çözüm olacak icatlar yaptığını söylüyor.

Angelina Jolie'nin geleneksel bilim insanı stilinden çok farklı olduğunu söylemesi üzerine dikkat çeken bir çıkış yapan Roa, televizyonda gördüğü bilim insanlarının daha çok yaşlı ve beyaz erkekler olduğunu, onlara bu görevin verildiğini söylüyor. Kendisinin bu durumu değiştirmek için çabalayacağını ifade eden Roa, sadece bilimle uğraşmayacağını, başkalarına da ilham olacağını belirtiyor.

Röportajda, Roa ile ilgili neler düşündüğünü anlatan Jolie, 15 yaşındaki mucitin parlak zihinli ve cömert ruhlu olduğunu ifade ediyor. Roa'nın diğer gençlere de ilham olacağına inandığını söyleyen Angelina Jolie, Roa'nın kendisini çok fazla ümitlendirdiği belirtiyor...