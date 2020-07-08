Arkadaşlık uygulaması Tinder, koronavirüs günlerinde evlerinden çıkamayan kullanıcıları için görüntülü görüşme özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Tinder, söz konusu görüşmelerde yaş kısıtlamalarına uyulmaya devam edileceğini belirtti.

Dünyanın en popüler ‘arkadaşlık’ uygulamalarından biri olan Tinder, yeni bir özellik test etmeye başladığını duyurdu. Şu an için ABD, Brezilya, Avustralya, İspanya, İtalya, Fransa, Vietnam, Endonezya, Kore, Tayvan, Tayland, Peru ve Şili'de test edilmekte olan özellik ile birlikte arkadaşlık uygulamasında görüntülü sohbet gerçekleştirmek mümkün olacak.

Aslına bakacak olursanız Tinder, daha önce de görüntülü görüşme özelliği için birkaç deneme bulunmuş, ancak bu özelliği hiçbir zaman gerekli görmemişti. Ancak koronavirüs nedeniyle insanların sosyal mesafe kuralına uymak zorunda kalmaları ve birbirleri ile fiziksel görüşme gerçekleştirmelerinin mümkün olmayısı, Tinder’ı böyle bir özelliği geliştirmeye itmiş durumda.

Tinder’da görüntülü görüşme gerçekleştirmek epey kolay olacak. Bir kişi ile eşlenip sohbete başlandığında, sohbet penceresinde görüntülü görüşmeye hazır olunduğunu belirten bir kamera ikonu yer alacak. İki taraf da bu ikona dokunursa, görüntülü görüşme başlayacak.

Bununla birlikte her iki taraf da görüntülü görüşmeye başlamadan önce genel kuralları kabul etmek zorunda. Zira Tinder, görüntülü görüşme özelliğinde cinsellik ve çıplaklık istemediğini, görüşmelerin yaş kısıtlamalarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti. Tinder ayrıca görüşmelerin taciz, nefret söylemi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerden ‘temiz’ bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini aktarıyor.

Tinder’ın ‘Yüz Yüze’ adını verdiği özellik, tüm eşleşmelerde değil, yalnızca iki taraf birbiri ile eşleştiğinde yani “Match to Match” durumlarında aktif olacak. Test süresince Tinder, kullanıcılardan görüşme tamamlandıktan sonra fikirlerini soruyor. Özellik tüm kullanıcılar için yayınlandığında taciz gibi suçların nasıl önüne geçileceği ise şimdilik bilinmiyor.

Neden böyle bir özellik geliştirmekte olduğu hakkında bilgileri de paylaşan Tinder, geçtiğimiz ay ABD’de yaklaşık 5000 kişi ile bir anket yaptığını ve ankete katılanların yaklaşık yarısının görüntülü görüşme özelliği talep ettiğini belirtti. Görünüşe göre Tinder, uygulamasını kullanan kişilerin özellikle koronavirüs günlerinde çevrimiçi buluşmalara daha fazla ilgi gösterdiğinin farkında ve yeni atılımlarını bu yönde atacak.