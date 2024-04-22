Tinder'dan Tanıştığınız Kişilerle Yapacağınız Buluşmaları, Diğer Arkadaşlarınızla Paylaşabileceksiniz: "Randevumu Paylaş"

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Tinder'a "Randevumu Paylaş" isimli yeni bir özellik geldi. Bu yeni özellik, bir kullanıcının, başka bir kullanıcıyla yapacağı buluşmayı, arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler arkadaşlık platformu Tinder, dikkat çekici bir özelliği kullanıma sundu. "Randevumu Paylaş" olarak isimlendirilen bu özellik, Tinder'da bulduğu biriyle buluşacak olan bir kullanıcının, bu durumu diğer insanlarla paylaşmalarını sağlayacak. 

Tinder'ın Randevumu Paylaş özelliği, buluşacak kişinin ismini ve profil fotoğrafını, buluşma yerini ve zamanını gösterecek. Ayrıca kullanıcılar, bu buluşma ile ilgili bir not da ekleyebilecekler.

Randevumu Paylaş, Tinder'a özel olmayacak

Tinder

Tinder'ın Randevumu Paylaş özelliğindeki önemli detaylardan bir tanesi, Tinder'a özel olmaması. Kullanıcılar, oluşturdukları bağlantıları WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Böylelikle Tinder kullanmayan kişiler de arkadaşlarının kimle flört ettiğini rahatlıkla görebilecekler.
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Tinder tarafından yapılan açıklamaya göre Randevumu Paylaş özelliği, ilk aşamada ABD, Kanada, Fransa, Japonya, Güne Kore ve Hollanda gibi bazı ülkelerde kullanılabilir olacak. Özellik, sonraki aşamda da küresel olarak kullanıma sunulacak. Türkiye, özelliğin sonraki aşamada sunulacağı ülkeler arasında bulunuyor.

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Kaynak : https://techcrunch.com/2024/04/21/tinder-gets-a-share-my-date-feature-for-users-to-send-date-plans-to-their-curious-friends/
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