Tasarımında radikal bir değişime giden Tinder, yeni özelliklerle kullanıcılara daha interaktif bir deneyim sunmaya devam ediyor. ‘Keşfet’ sekmesine eklenen yeni ‘Müzik Modu’ özelliği, karşınızdakini daha yakından tanımanızı kolaylaştırıyor.

Sosyal medya aleminin en popüler ‘arkadaşlık’ uygulaması Tinder, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ‘Keşfet’ sekmesine yeni bir özellik daha ekliyor. Spotify ortaklığıyla tanıtılan ‘Müzik Modu’ özelliği, kullanıcılarla eşleşmeden önce birbirlerinin müzik zevkini incelemelerine olanak sağlayacak. Aslına bakarsanız Tinder, 2016 yılında Spotify ortaklığıyla buna benzer bir özellik zaten eklemişti. ‘Anthem’ olarak adlandırılan özellik, karşınıza çıkan kullanıcıların favori şarkılarını görmenizi sağlıyordu. Fakat bu yeni ‘Müzik Modu’ özelliği, biraz daha farklı bir deneyim sunuyor.

Favori şarkılarını ekleyen profillerin daha fazla ‘match’ aldığı tespit edildi:

Kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabilmeleri için Tinder hesaplarını Spotify hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Ardından, karşınıza çıkan kullanıcıların profilini incelerken onların favori şarkılarını 30 saniyelik bir döngü içinde dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer kullanıcılar da sizin profilinize bakarken aynı zamanda favori şarkınızı dinleyebiliyorlar. Tinder, müzik zevkinin karşımızdaki kişiyi anlamak için son derece etkili olduğunu paylaşırken bu yeni özellikle ‘birebir ilişkilerin’ güçlendirilebileceğini ifade ediyor.

Şirketin sunduğu veriler de müzik paylaşımı yapan profillerin daha fazla ‘match’ elde ettiği yönünde. Z Kuşağı kullanıcılarının %40’lık bölümünün favori şarkılarını profillerine eklediğini paylaşan Tinder, bu kullanıcıların %10 oranında daha fazla ‘match’ aldığını belirtiyor. Şirket, hatırlayacağınız üzere radikal bir karar alarak tasarımında devasa bir değişikliğe gitmişti. Kullanıcılarına daha interaktif bir deneyim sunmak için bir sürü yenilik de ekleyen Tinder, sadece ‘arkadaşlık’ sitesi olmak yerine TikTok ve Instagram gibi bir sosyal medya platformu olma yolunda ilerliyor gibi görünüyor.