Önce bir süre kapalı kaldıkları için daha sonra ise koronavirüs endişesi nedeniyle berbere, kuaföre gitmeyen kişilerin sayısında yaşanan artış ile birlikte tıraş makinesi satışlarında da bir artış yaşandı. Kendi stilini kendi yaratmak isteyenlerin kullanabileceği en iyi 10 tıraş makinesi listesi hazırladık.

Öncelikle belirtmeliyiz ki evet, traş değil tıraş. Pandeminin ülkemizdeki ilk günlerinde berberler ve kuaförler kapatılarak virüs yayılımının önüne geçilmesi amaçlandı. Uzun süre bu mekanlar kapalıydı. Bu nedenle kadınlar evde başarısız kahkül denemeleri yaparken, erkekler direkt olarak saçlarını tıraş makinesi ile kısaltmayı denediler. Ortaya çıkan sonuçlar daha önce kendi saçını kesmemiş kişiler için hayal kırıklığı oldu.

Zaman geçtikçe elimiz alıştı ve bir tıraş makinesi ile kendi tarzımızı yaratabilir olduk. Elbette, bir berber, kuaför ustalığına hiçbirimiz ulaşamadık çünkü yıllar içinde tecrübe ile pişerek ustalaşılan bir zanaat için öyle bir tıraş makinesi almak yeterli olmuyor. Yine de saçını sakalını kendi kesmeyi sevenlerin kullanabileceği pek çok farklı özellikte ve fiyatta tıraş makinesi var. Listedeki ürünlerin fiyatı, farklı alışveriş sitelerinde uygulanan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.

Erkekler için tıraş makinesi tavsiyeleri:

Powertec 6935016801171

Dearling RF-650

Ausvar X Power

Philips MG371

Xiaomi Enchen Hummingbird

Fyc RFCD-601

Remington PG6045 13 in 1

Braun BT 3241

Babyliss E826E Multi 10

3D elektro- kimyasal işlemden geçerek çok daha keskin bıçaklara sahip olan Babyliss E826E Multi 10 tıraş makinesi, turbo fonksiyonu sayesinde %20 daha güçlü bir tıraş deneyimi sağlıyor. Tam şarjda kesintisiz 30 dakika kullanım süresi sunuyor. Sahip olduğu 3 rehber, 5 ince tarak sayesinde dilediğiniz uzunlukta tıraş yapabiliyorsunuz. Kulak ve burun aparatı da bulunan ürün, evde tüm tıraş ihtiyaçlarınızı karşılamanızı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Braun, bu modelde tüm eski Braun modellerinin performansını unutacağınızı ve yepyeni bir tıraş deneyimi yaşayacağınızı iddia ediyor. Braun BT 3241 tıraş makinesi modelinin hassas kadranı sayesinde 20 farklı uzunluk ayarında tıraş yapabiliyorsunuz. Üstelik Braun, tıraş bıçaklarının bir ömür boyunca keskin kalacağı konusunda da iddialı. Tam şarjda 50 dakika kesintisiz kullanım ömrü sunan model, şık tasarımı ve ergonomik yapısıyla da dikkat çeken ürünlerden bir tanesi. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi kendini bileme özelliğine sahip titanyum bıçakları ve geniş kutu içeriği ile Remington PG6045 11 in 1 tıraş makinesi modeli, tam bir bakım seti olarak kullanıcıya ulaşıyor. 5 farklı ek başlığı ile burun, kulak, kaş ve daha aklınıza gelebilecek tüm tıraş işlemlerini bu makine ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Makine ile birlikte sunulan 8 farklı tarak başlığı sayesinde tıraşlarınızı dilediğiniz uzunlukta gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fyc RFCD-601 tıraş makinesi modeli; uzun süreli, profesyonel kullanım için özel geliştirilmiş lityum, iyon karışımı bataryası sayesinde tam şarjda 60 dakika kesintisiz kullanım süresi sunuyor. Krom bıçakları, hafif yapısı ve ergonomik tasarımı ile hem güçlü bir performans hem de kolay kullanımı bir arada bulabilirsiniz. Tıraş sonrası hijyen ve daha uzun ömürlü kullanım için kutu içinden bir de temizlik seti çıkıyor. Temizlik seti ile düzenli olarak temizleyebileceğiniz ürünü bu sayede birden fazla kişi de kullanabilir. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 194 TL

Şık tasarımı ve ergonomik yapısı ile dikkat çeken Xiaomi Enchen Hummingbird tıraş makinesi, maksimum performansta bile minimum gürültü çıkarması ile öne çıkan bir model. 7100 rpm motor hızı ile her türlü tıraşta, önünde ne varsa kesip atabilecek bir gücü var. USB üzerinden kolay şarj özelliğine sahip olan tıraş makinesi, 3 saat şarj süresine yaklaşık 4 saat kullanım süresi sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kendi kendini bileme özelliğine sahip bıçakları ile çok daha uzun bir kullanım ömrü sunan Philips MG3710 tıraş makinesi, yüz için de kullanılabilen 6 farklı uzunluk ayarına sahip. Burun ve kulak düzeltme için de kullanılabilen tıraş makinesi, darbeye dayanıklı bir yapıya sahip olan 4 farklı tarak başlığı ile birlikte geliyor. Hafif ve küçük yapısı ile yolculuk sırasında da yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 149 TL

Çelik alaşımdan yapılan bıçakları son derece keskin ve güçlü ancak özel koruma yapısı sayesinde de son derece güvenlidir. 2 devirli motor özelliği sayesinde özellikle hassas ciltlerde bile tıraş sonrası herhangi bir hassasiyet yaratmaz. 2,5 saatte tam şarj olabiliyor. Çelik bıçakları sayesinde uzun bir kullanım ömrü sunan Ausvar X Power yanında 5 farklı tarak başlığı ve özel temizlik seti ile birlikte geliyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 129 TL

Dearling RF-650 tıraş makinesi modeli, hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken ürünler arasında. Yalnızca 45 dakikada tam kapasite şarj olan makine, tam şarj ile 2 saat kesintisiz kullanım süresi sunuyor. Makine ile birlikte gelen 4 farklı uzunlukta tıraş seçeneği sunan tarak başlıkları ile kendi tarzınızı yaratabilirsiniz. Ürün kutusundan ayrıca bir de özel temizlik seti çıkıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 111 TL

Süsten püsten uzak, usta berberlerin eline yakışan, güçlü ama sade bir tıraş makinesi istiyorsanız Powertec 6935016801171 tam size göre. Lityum bataryası tam şarjda yaklaşık 1 saat kullanım süresi sunuyor. Makine ile birlikte 3 tarak başlığı ve özel bakım yağı geliyor. T bıçak sistemi sayesinde en ince noktalarda bile hassas düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Her kullanım sonrası ürünü temizleyerek ömür boyu kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Berbere, kuaföre gitmeye çekinenlerin ya da kendi saçımı kendim keserim diyenlerin kullanabileceği en iyi 10 tıraş makinesini listeledik ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini anlattık. Ürünlerin fiyatlarının farklı platformlarda değişiklik gösterebileceğini ve yalnızca bir tıraş makinesi alarak usta bir berber olamayacağınızı yeniden hatırlatmakta yarar var.