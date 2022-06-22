Twitter, floodların yerini alacak ve blog yazılarına savaş açacak yeni özelliği Notlar’ı tanıttı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar makale uzunluğunda yazıları zahmetsizce Twitter’da paylaşabilecek.

Her hafta yeni bir özellik tanıtarak kullanıcılarını mutlu eden Twitter, geçtiğimiz hafta işletmelerin profillerine konum eklemesine imkân veren ‘Location Spotlight’ isimli özelliğini tanıtmıştı. Şirket, bu hafta ise Twitter’ı kökten değiştirebilecek bir özelliği tanıttı.

Notlar (Notes) adıyla tanıtılan bu özellik, Twitter’ın uzun yıllardır ayrılmaz bir parçası olan ‘flood’ların tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir. Gelin hep birlikte Notlar özelliğine yakından bakalım.

Makale uzunluğunda yazılar yazılabilecek

Yukarıda gördüğünüz görseldeki gibi görünen Notlar, kullanıcıların istedikleri kadar uzun metinler oluşturabilmesine olanak sunuyor. Metinlere ek olarak tweetler, fotoğraflar, GIF’ler ve videolar da ekleyebileceksiniz. Twitter’da bilgi paylaşımını kolaylaştırması kullanılan özellik ayrıca yazdığınız bu uzun yazıların daha kolay erişilebilmesine de olanak sağlıyor.

Yetkililerin açıklamasına göre şu anda birkaç yazar ile test edilen bu özellik, şu anda ülkemizde kullanılamıyor ancak VPN kullanarak yazarların hazırladığı notları okuyabilirsiniz. Twitter bu hamlesiyle hem platformun yıllardır sahip olduğu ‘flood’ kültürüne hem de bloglara adeta savaş açmış olacak.

Notlar şu anda sadece sınırlı sayıda kullanıcı tarafından hazırlanabiliyor ve şimdilik yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından okunabiliyor.