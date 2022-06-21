Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini resmen onayladı.

Geçtiğimiz nisan ayının başından bu yana gündemi meşgul eden Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması konusunda bugün son derece önemli bir gelişme yaşandı. Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini resmen onayladı.

Twitter tarafından SEC’e sunulan belgede Twitter yönetimi, yatırımcılarına resmi tavsiyede bulundu. Belgede “Twitter Kurulu, anonim olarak, çeşitli faktörleri değerlendirdikten sonra, birleşme sözleşmesinin uygun olduğuna, birleşmenin ve Şirket tarafından öngörülen diğer işlemlerin uygun olduğuna karar verdi.” ifadelerine yer verdi. Kurul, yatırımcılara da "Yönetim Kruulu birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor." tavsiyesinde bulundu.

Peki bu ne anlama geliyor?

Twitter Kurulu'nun söz konusu kararıyla birlikte Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma çabasında bir engel daha ortadan kalkmış oldu. Bu aşamadan sonra karar, doğrudan yatırımcılara bırakıldı. Twitter hissesine sahip olan yatırımcılar, hisselerini Elon Musk'ın sunduğu hisse başına 15,22 dolarlık, yani toplamda 44 milyar dolarlık teklifi kabul edip etmeme kararını yakında sunacak. Yatırımcıların da bu teklifi kabul etmesi durumunda Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması için gerekecek tek şey, temelde Elon Musk'ın parayı sunması olacak.

Musk'a göre yatırımcıların onayı, 'çözülmemiş meselelerden' birisi:

Elon Musk, Katar Ekonomik Forumu'nda yakın zamanda yaptığı yeni açıklamasında anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını birkaç 'çözülmemiş meseleden' biri olarak gördüğünü belirtmişti. Bu da Elon Musk'ın hissedarlara pek de güvenmediğini göstermişti.

Anlaşma hâlâ askıda:

Elon Musk, 5 Nisan'da sunduğu teklifin ardından yaşanan tartışmaların sonunda 13 Mayıs'ta anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Musk', anlaşmayı askıya almasının nedeniniyse Twitter'ın spam ve sahte hesaplar hakkında paylaştığı verinin gerçek olmaması olarak paylaşmıştı.

Elon Musk'ın Twitter hakkındaki son açıklaması:

Elon Musk, Twitter hakkındaki son açıklamasını yaklaşık dört gün önce yapmıştı. Musk, çalışanlarıyla yaptığı toplantıda Twitter'ı TikTok gibi eğlenceli ve bilgilendirici bir platforma dönüştürmeyi hedeflediğini paylaşmıştı.