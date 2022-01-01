2021 yılı boyunca dolar kurunda yaşanan artış, TL'nin değer kaybetmesine neden olmuştu. Yayımlanan yeni veriler de Türk lirasının gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu ortaya çıkardı.

Türk Lirası son zamanlarda döviz kurları karşısında ciddi derecede değer kaybetmişti. Dolar kuru 18 TL’ye kadar yükselmiş, ülkedeki neredeyse tüm sektörler de bu durumdan etkilenmişti. Artan hayat pahalılığı da vatandaşı zor durumda bırakmıştı.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan ve ‘Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi’nin yürürlüğe girmesinden sonra da dolar 11 TL seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak bu düşüşe rağmen geçtiğimiz yıl kurda yaşanan dalgalanmalar, TL’nin gelişmekte olan ülkeler arasında 2021 yılında en fazla değer kaybeden para birimi olmasına neden oldu.

Türk Lirası, %44.35 ile değer kaybında dünya lideri

Sözcü’nün haberine göre TL, dolar karşısında 2021 yılında %44.35’lik kayıp yaşayarak gelişmekte olan ülkeler arasında para birimi en fazla değer kaybeden ülke oldu. Yayımlanan listeye göre TL’yi, %18.10’luk kayıpla Arjantin pesosu, %16.50’lik kayıpla Şili pesosu takip etti. Türk Lirası ile ikinci olan Arjantin pesosu arasındaki ciddi fark da durumun ne kadar korkutucu bir hâl aldığını gözler önüne serdi.

Bunun yanı sıra 2021 yılında birçok yatırımcı, paralarını değer kaybeden TL’ye karşı korumak için borsa, kripto para, altın ve döviz gibi araçlara yöneldi. 2021 başında 12 aylık vadeli mevduat hesabı açan bir kişinin yıllık kazancının %14 ila %16 arasında olduğu, parasına dolara yatıranların ise %77’lik getiri sağladığı da gelen haberler arasında yer aldı. Bu sayılar bir kez daha Türk Lirasının döviz karşısında eriyişini bizlere göstermiş oldu.

Son olarak 2021 yılında Borsa İstanbul’da yatırımcıların ciddi derecede artış göstererek rekor kırdığı aktarıldı. Yatırımcıların en çok yöneldiği yatırım aracının ise ‘altın’ olduğu, altına yatırım yapanların yıllık getirisi ise %70’e kadar ulaştı. Son zamanlarda popülaritesi oldukça artan kripto paralara yönelik yatırımlar da geçtiğimiz yıl ciddi derecede arttı. Paylaşılan verilere göre kasım ayında 69 bin dolar ile rekor kıran lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) TL karşısındaki yıllık kazancı %180 civarlarına ulaştı.