Türkiye'de 2021 Yılında Kaç Kişi Milyoner Oldu?

Ekonomik sorunların ve pandeminin baş gösterdiği 2021 yılı bazı insanları pek de etkilememişe benziyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre 2021 yılında Türkiye'de 'milyoner patlaması' yaşandı.

Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı 2021 yılının hepimiz için oldukça zorlu geçtiğini söylememiz yanlış olmaz. Özellikle son zamanlarda kurda yaşanan artış, hayat pahalılığını önemli derecede yükselterek Türkiye’de bulunan milyonlarca vatandaşın sağlık endişelerinin yanı sıra finansal zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalmasına neden oluyor ve hem psikolojik hem de fiziksel olarak insanları etkiliyor.

Ancak yaşanan bu krizler, geride bıraktığımız 2021 yılında yüksek sayıda insanı da olumsuz olarak pek etkilememiş, hatta onların işine yaramış gibi gözüküyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumu (BDDK) tarafından sağlanan verilere göre ‘milyoner’ sayısında geçtiğimiz yıl ciddi derecede artış yaşandı.

2021’de Türkiye'de milyoner sayısı 202 bin kişi arttı

Yayımlanan verilere göre, hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunan, yani ‘milyoner’ olarak nitelendirilebilecek olan insanların sayısı 202 bin kişilik bir artış göstererek 309 bin 730 kişiden 511 bin 685 kişiye yükseldi. Bunun yanı sıra, 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip olanların serveti 2020 yılının kasım ayında 1 trilyon 985 milyar 987 milyon lira iken, bu sayı 2021 yılının kasım ayında 3 trilyon 246 milyar 796 milyon liraya yükselerek ciddi bir artış gösterdi.

Ayrıca, BDDK verilerinde Türkiye’de yaşayan milyonerlerin son bir yılda 181 bin kişilik artış gösterdiği ortaya çıktı. Bu insanların mevduatlarının 960 milyar TL’si yerel para birimi iken, 1 trilyon 964 milyarının döviz tevdiat hesabı olduğu görüldü. Yurt dışında ikamet eden milyonerlerin sayısı ise Kasım 2021 itibariyle 49 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin mevduatlarının 17 milyar lirasının yerel para, 194 milyar lirasının ise farklı ülkelerin para birimlerinden oluştuğu gözlemlendi.