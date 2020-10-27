Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un sıradan bir otomobil projesinden ziyade bir mobil akıllı cihaz projesi olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "Elektrikli Araçlar" temasıyla Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen “9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nın kapanış etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Otomotiv sektörünün Türkiye’de sanayinin lokomotifi olduğunu belirten Kacır, bu nedenle otomotiv sektöründe gelişim ve dönüşüm göstermenin önemli olduğunu ifade ederken, “Sektörün en önemli gelişimlerinden biri, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Projesi. TOGG, aslında bir otomobil projesi olmanın ötesinde, mobil akıllı cihaz projesi olarak öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

"2030'da satılan otomobillerin yarıdan fazlasının elektrikli araçlar olacağı öngörülüyor"

Önümüzdeki dönemde mobilite teknolojileri yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Kacır, “Tüm mobilite uygulamalarında, yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerine yönelik atılımlarımızı, eylemlerimizi kamuoyuna ilan ediyor olacağız. Otomotiv sektörü, 30 milyar dolara yakın ihracatıyla Türkiye'nin önemli sanayi sektörlerinden.” dedi.

Elektrikli otomobillerin önümüzdeki dönemde trafikte daha fazla yer edineceğini ve 2030'da satılan otomobillerin yarıdan fazlasının elektrikli araçlar olacağının öngörüldüğünü belirten Kacır, “Otonom teknolojiler giderek gelişiyor ve önümüzdeki yıllarda pek çoğumuzun kullandığı otomobiller, otonom özellikleri daha yüksek düzeyde taşıyor olacak. Bağlantılı araç teknolojileri, yıldan yıla gelişmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.