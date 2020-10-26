TOGG'un Bataryası Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı (Video)

Yerli Otomobilin üreticisi olacak TOGG, aracın Türkiye'de üretileceği açıklanan bataryaları hakkında açıklamalarda bulundu. TOGG, araçların 300+ ve 500+ km menzile sahip olacağını da yineledi.

Yerli otomobili tasarlamak ve üretmek üzere Türkiye’nin en önemli şirketlerinden bazılarının oluşturduğu bir konsorsiyum olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile yerli otomobilde kullanılacak olan batarya hakkında dikkat çeken detaylar paylaştı.

“TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.” ifadeleriyle paylaşılan videoda hem bataryanın teknik özelliklerinden bahsedildi, hem de bu özelliklerin kullanıcılara nasıl yansıtılacağı açıklandı.

TOGG’un yerli otomobilin bataryasıyla ilgili olarak paylaştığı detaylar

Bataryamız, rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacak

Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak.

Farasis ’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir.

Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak.

Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak.

Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak. ’in geliştirdiği NMC 811 kimyası nikel oranı açısından zengindir. Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Yüksek verimli sıvı soğutma ve yenilikçi batarya yönetim sistemi ile maksimum batarya ömrü, performans ve güvenlik

Otomobillerimiz 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek.

Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.

TOGG'un yerli otomobilin bataryasıyla ilgili olarak detayları aktardığı video