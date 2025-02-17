Togg ve Bundle iş birliğiyle T10X'e yapay zekâ destekli sesli haber asistanı geldi. Kullanıcılar, farklı kategorilerde haber özetlerini ve gündemdeki gelişmeleri sesli olarak dinleyebilecek.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yapay zekâ destekli mobil haber uygulaması Bundle ile iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan iş birliği sayesinde T10X kullanıcıları, sesli haber asistanı ile gündemdeki gelişmeleri anında öğrenebilecek.

Togg ekosistemine katılan Bundle, T10X Tru.Store üzerinden kullanıma sunuldu. Gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılan sesli haber asistanı, sürücülere yoldayken kesintisiz bilgi akışı sağlıyor. İşte iş birliği ile ilgili tüm ayrıntılar!

Teknoloji, spor, ekonomi ve daha fazlası şimdi sesli özetlerle

Yeni uygulama ekonomi, spor, teknoloji ve bilim gibi farklı kategorilerde içerik sunarken kişiselleştirilebilir haber seçenekleriyle dikkat çekiyor. T10X için özel olarak hazırlanan Bundle arayüzü, kullanıcılara pratik bir deneyim sunuyor. Haber içerikleri ise kısa ve anlaşılır özetler halinde sesli olarak iletiliyor.

Yapılan bu iş birliği ile birlikte T10X kullanıcıları, sürüş sırasında farklı haber kategorilerine erişme imkanı elde etmiş oldu. T10X kullanıcıları bu sayede gözlerini yoldan ayırmadan günün tüm gelişmelerinden anında haberdar olabilecekler.