Togg, önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda 50 bininci T10X teslimatının gerçekleştirildiği duyuruldu. İşte Togg'un paylaştığı video...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan bu paylaşım, markanın 50 bin adet T10X teslim etmesinin şerefine hazırlanmış bir videoydu.

Teslimatlarına 2023 yılında başlayan Togg, ülkemizde oldukça ilgi gördü. Hatta Togg, elektrikli otomobil kategorisinde en çok satan marka olarak da kayıtlara geçti. T10F isimli modele birkaç ay kalmışken 50 bininci T10X'in de teslim edilmesi, marka için önemli bir kilometre taşının geride kaldığını gözler önüne seriyor.

İşte Togg'un 50 bininci teslimat için paylaştığı video

50.000’inci T10X’i kullanıcımızla buluşturduğumuz mutluluk ve gurur dolu anlar...



Mobilitenin geleceğini hep birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz.

Peki Togg'un bu başarısını siz nasıl yorumluyorsunuz? Bugün 1.440.000 TL karşılığında Togg T10X almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...