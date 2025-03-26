Togg, Trumore uygulamasında önemli bir güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme ile mobil uygulamaya dijital anahtar ve uzaktan kontrol işlevleri eklendi. Togg T10X sahipleri, artık araçlarını uzaktan yönetebilecekler.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'ndan (Togg) T10X sahiplerini sevindirecek bir hamle geldi. Trumore uygulaması üzerinde bir güncelleme yapan şirket, uzaktan kontrol ve dijital anahtar özelliğini aktif hâle getirdi. Kullanıcılar artık elektrikli SUV'larını uzaktan yönetebilecekler.

Togg'un Trumore üzerinden yayımladığı yeni özellik, aslında uzun zamandır gündemdeydi. Şirket, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve hatta uzaktan kontrol ile dijital anahtar özelliğinin yanı sıra klima ve şarj sistemlerinin kontrolünü de Trumore'a getireceğini açıklamıştı. Yapılan çalışmalar ile verilen sözlerin ilk kısmı tutulmuş oldu.

Togg T10X'ler uzaktan kontrol edilebilecek

Trumore uygulamasına yapılan güncelleme ile kullanıcılar, otomobillerini akıllı telefonları üzerinden çalıştırabilecek, bagaj kapağını açabilecekler. Dijital anahtar özelliği ise arabaya yaklaşıldığı zaman kilitlerin açılmasını sağlayacak. Arabadan uzaklaştığınız zamansa otomatik olarak kilitlenmiş olacak. Kullanıcılar, dijital anahtarlarını başka kişilerle de paylaşabilecekler.

Togg'un Trumore hamlesi, otomobillerin Tesla ile daha iyi rekabet etmesini sağlar gibi görünüyor. Zira bu özellikler, Tesla'da da bulunuyor. Klima ve şarj sistemlerinin yönetimi de Trumore uygulaması üzerine eklendiği zaman Togg, Tesla'nın gerisinde kaldığı önemli özelliklerden çoğunu sunmaya başlamış olacak.