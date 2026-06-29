Togg kredi kampanyaları, sıfır faizli finansman seçenekleri ve yüksek kredi tutarlarıyla elektrikli otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Biz de bu içerikte Haziran 2026 TOGG kredi kampanyalarını derliyoruz...

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet her geçen gün artarken, Togg da Haziran 2026 dönemine özel finansman kampanyalarıyla öne çıkıyor. Özellikle sıfır faizli kredi seçenekleri ve yüksek kredi limitleri, T10X ve T10F modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için önemli avantajlar sunuyor.

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Artan araç fiyatları nedeniyle kredi kampanyaları otomobil tercihinde daha belirleyici hale gelirken, Togg'un sunduğu ödeme planları birçok kullanıcının satın alma kararını doğrudan etkileyebiliyor. Gelin, Haziran 2026 Togg kredi kampanyalarının detaylarına birlikte göz atalım.

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İlk olarak Togg'un güncel fiyatlarına bakalım:

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı T10X 1.869.048 TL - T10F 1.884.980 TL -

Haziran 2026 itibarıyla Togg'un güncel fiyat listesinde T10X modeli 1.869.048 TL, T10F modeli ise 1.884.980 TL başlangıç fiyatıyla yer alıyor. İki model arasında fiyat farkı oldukça sınırlı kalırken, T10F daha sportif fastback tasarımıyla öne çıkarken T10X ise SUV gövde yapısıyla geniş yaşam alanı ve yüksek sürüş pozisyonu sunuyor.

Haziran 2026 Togg kampanyaları:

Togg T10X V2 Bireysel Kampanyası

Togg T10F V2 Bireysel Kampanyası

Togg T10X V2 Kurumsal Kampanyası

Togg T10F V2 Kurumsal Kampanyası

Togg Filo Kampanyası

Haziran 2026 döneminde Togg, T10X ve T10F modelleri için çeşitli finansman kampanyaları sunmaya devam ediyor. Kampanyalar kapsamında hem bireysel hem de kurumsal müşteriler, sıfır faizli kredi seçeneklerinden uzun vadeli finansman çözümlerine kadar farklı ödeme alternatiflerinden yararlanabiliyor.

Togg T10X V2 Bireysel Kampanyası

Haziran 2026 kampanyası kapsamında Togg T10X V2 satın almak isteyen bireysel müşteriler için iki farklı kredi seçeneği bulunuyor. İlk seçenekte 650 bin TL'ye kadar finansman desteği 12 ay vadeyle ve faizsiz olarak sunulurken, daha yüksek kredi kullanmak isteyen müşteriler için 1,7 milyon TL'ye kadar 48 ay vadeli alternatif bir paket de yer alıyor.

Bu sayede kullanıcılar ister kısa vadede faiz maliyetinden kaçınabiliyor, isterlerse daha uzun vadeli ödeme planlarıyla aylık taksit tutarlarını düşürerek araç sahibi olabiliyor.

Togg T10F V2 Bireysel Kampanyası

Togg T10F V2 modelinde ise bireysel müşterilere yönelik daha yüksek tutarlı faizsiz kredi desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında 900 bin TL'ye kadar kredi 12 ay vadeyle ve yüzde 0 faiz avantajıyla kullanılabiliyor.

Daha uzun vadeli ödeme planı tercih eden kullanıcılar için ise 1,7 milyon TL'ye kadar finansman desteği sağlanıyor. Böylece T10F satın almak isteyenler hem faizsiz kredi avantajından yararlanabiliyor hem de bütçelerine uygun ödeme seçenekleri arasından tercih yapabiliyor.

Togg T10X V2 Kurumsal Kampanyası

Togg, T10X V2 modelini tercih eden şirketler için avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında kurumsal müşteriler, 650 bin TL'ye kadar olan kredi desteğinden 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla yararlanabiliyor.

Daha yüksek bütçeli araç yatırımları planlayan işletmeler için ise 2 milyon 475 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanı bulunuyor. Bu pakette 48 aya kadar vade seçeneği sunulurken, şirketler nakit akışlarını koruyarak araç alımlarını daha esnek şekilde gerçekleştirebiliyor.

Togg T10F V2 Kurumsal Kampanyası

T10F V2 modelinde de kurumsal müşterilere yönelik dikkat çekici finansman fırsatları yer alıyor. İşletmeler, 900 bin TL'ye kadar kredi tutarını 12 ay vadeyle ve faizsiz olarak kullanabiliyor.

Uzun vadeli finansman tercih eden şirketler için ise 2 milyon 475 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanıyor. 48 aya kadar uzayan ödeme planları sayesinde işletmeler, araç yatırımlarını bütçelerini zorlamadan planlayabiliyor.

Togg Filo Kampanyası

Filo alımlarında Togg, araç bedelinin tamamına kadar finansman desteği sunuyor. Şirketlere özel hazırlanan kampanya kapsamında dijital kredi süreçleri ve esnek ödeme seçenekleri de sağlanıyor.