Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin Özel Ödülünü TOGG Kazandı

2015 yılından bu yana düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması ile o senenin en beğenilen modelini taçlandıran Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), Türk otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişilere verdiği özel ödülü bu yıl Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kazandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD), bu yıl 5’inci kez gerçekleştirdiği Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması’nda kazanan modeli gün içinde sizlerle paylaşmıştık. 2015 yılından bu yana düzenlenen ve otomobil dünyasının Oscar’ları olarak nitelendirilen bu prestijli organizasyonda, Türk otomotiv sektörüne katkısı olan şirket, proje ve kişiler de ayrı olarak ödüllendiriliyor.

Otomotiv Gazetecileri Derneği 2020 Özel Ödülü, Türkiye’nin yerli otomobilinin arkasındaki konsorsiyum olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na (TOGG) verildi. Etkinliğe özel gönderdiği video ile OGD’ye teşekkürlerini sunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, firma olarak ilk ödüllerini almaktan gurur duyduklarını söyledi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, firma olarak ilk ödüllerini almaktan gurur duyduklarını söyledi

Genel merkezi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TOGG, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklığında hayata geçirilen bir anonim şirket. TOBB’un şirkette yüzde 5 hissesi bulunurken, diğer ortakların ise yüzde 19’ar hisseleri bulunuyor.

Toplam ihracat hacmi 31,2 milyar dolara dayanan Türk otomotiv sektörü, son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli bir dönemden geçiyor. Yaklaşık yarım asır sonra kendi otomobilini üretmek için kolları sıvayan Türkiye, TOGG ile elektrikli araç sektöründe söz sahibi olmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Otomobili, hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile büyük beğeni toplamıştı

Uzun bir çalışmanın ardından Aralık 2019’da tanıtılan Türkiye’nin Otomobili, hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile büyük bir beğeni toplamıştı. SUV ve sedan olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan araç, gücünü tamamen elektrikli motorundan alıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, şubat ayında yaptığı açıklamada, yerli otomobilin elektrikli motoru için Alman firması Bosch, bataryası için de Çin merkezli altı firma ile görüştüklerini söylemişti.

Henüz markası açıklanmayan yerli ve elektrikli otomobil, TOGG tarafından 22 milyar TL'ye Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikada üretilecek. Devlet destekli sübvansiyonlarla inşa edilecek tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak. Karakaş, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.